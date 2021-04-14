Частина предметів побуту несе шкоду для мозку - вчені

Німецькі вчені закінчили тривалий проєкт з дослідження того, які предмети побуту можуть, за певних умов, нести небезпеку для людського мозку.
Вчені Байройтського університету (Федеративна Республіка Німеччина) з'ясували, що пластифікатори, що містяться в багатьох предметах побуту, можуть порушувати важливі функції людського мозку. Стаття з результатами їх дослідження була опублікована у виданні Communications Biology.
В ході експериментів фахівці виявили, що навіть невеликі кількості пластифікатора бісфенолу А і бісфенолу S порушують передачу сигналів між нервовими клітинами в мозку риб. На думку вчених, подібний вплив вони можуть надавати і на нервову систему людини, тому необхідно розробити пластифікатори, що не становлять шкоди для організму.
Частина нейронів мозку передають сигнали, які запускають стан збудження в нижчих клітинах, а інші клітини мозку виконують функцію гальмування. Далі - координація збудження і гальмування важлива для здорової центральної нервової системи, проте пластифікатори порушують баланс. Крім того, ці пошкодження не проявляють себе відразу. Але в середньому через місяць впливу збиток стає очевидним. Це відбувається через те, що бісфеноли впливають на потенціал дії нейронів і змінюють передачу сигналів через синапси.
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