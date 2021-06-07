Чим небезпечний чай в пакетиках і як розпізнати підробку

Чим небезпечний чай в пакетиках / pixabay

Чай і каву п'ють багато, цей напій досить популярний у багатьох країнах світу. Однак, як кажуть медики та експерти, пити ці напої потрібно дуже обережно і уважно.

Чай в пакетиках в більшості своїй представляє чайну пил, яка залишається після обробки листя.

В Індії і в Китаї ці відходи не використовують, їх купують недобросовісні виробники чаю.

Як визначити, чи є вона у вашому пакетику чаю: відкрити коробочку і оцінити її чистоту - якщо дно в дрібному чайному пилу - значить саме вона і розфасована, замість чайного листя.

Як розрізнити підробку з чаю

Чай в пакетику заварюється швидше листового через барвників. Дешевше купити чай низької якості, додати до нього барвник і видати за вищий сорт.

Виявити барвники у вашому чаї легко - опустити пакетик з чаєм в холодну воду, якщо вона починає фарбуватися, то це завдяки барвникам. Ще можна покласти часточку лимона - натуральний чай швидко посвітлішає.

Якщо розірвати пакетик неякісного фруктового чаю, то серед дрібних чаїнок і шматочків фруктів можна помітити білі гранули. Це ароматизатори, які людині навряд чи варто вживати.

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20% чаю, які продають - прострочений. Такий чай містить афлатоксин, небезпечний для здоров'я. Термін придатності чаю - 3 роки, пише smak.ua.

На упаковці з чаєм завжди пишуть дату і термін придатності, але вказується саме дата розфасовки а не дата збору з плантацій.

Крім того, можна перевірити чай на свіжість. Якщо після заварювання чаю на поверхні напою з'являється невелика пінка - чай свіжий, якщо немає - то його зібрали більше 2 років тому. Зіпсований чай залишає після себе темний слід - осад на дні і стінках чайника.

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