Чим замінити вівсянку: названо найкорисніші каші на сніданок

Яку кашу їсти на сніданок / pixabay

Кашу часто називають ідеальним сніданком, а в якості ранкової страви багато хто вибирає саме вівсянку.

Лікар-дієтолог Наталія Денисова розповіла про ще одни корисний варіант сніданку.

За її словами, вівсянка володіє невеликою калорійністю, при цьому містить достатню кількість білка, а також насичує організм корисними вуглеводами, вітамінами і мінералами. Більш того, вівсяна каша має велику кількість грубої клітковини – вона, в свою чергу, виводить шкідливі речовини, виконуючи функцію очищення організму. Однак це відноситься лише до цільної крупі.

Рисова каша може стати корисною заміною традиційної вівсянки. Однак якщо мова йде не про білу шліфовану крупу - в такій, за словами дієтолога, мало корисного. В якості альтернативи вона пропонує рис бурий або дикий (нешліфований, з оболонкою). У такій крупі велика кількість калію - він виводить надлишок рідини з організму. З цієї причини, зазначає експерт, рис корисний для людей зі схильністю до набряків, і особливо з серцево-судинними хворобами. Крім того, білок рису добре засвоюється.

Пшоняна каша, як каже дієтолог, є лідером за кількістю магнію. Йдеться про мінерали, який вкрай необхідний для нервової системи і роботи м'язів. Однак, попередила фахівець, в пшоняній каші велика кількість корисних поліненасичених жирних кислот, через що вона погано зберігається і досить швидко стає прогірклою.

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Кус-кус. Крупа може бути з пшениці твердих сортів, пшона або рису. З цієї причини її харчові характеристики залежать від того, з якої сировини її виготовили. Так, якщо вона зроблена з пшениці твердих сортів, то буде володіти всіма корисними властивостями пшениці. У ній присутній білок, який добре засвоюється. Крім того, в такій каші будуть вітаміни і мінерали, але якщо оболонку з зерна не знімали, а зерно просто докладали.

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