Що можна і не можна їсти в спеку: меню і легкі рецепти

Що не можна їсти в спеку / pixabay

Україну атакувала небезпечна спека і найближчим часом прохолоди чекати не варто. Синоптики вже попередили, що липень у багатьох регіонах буде нітрохи не прохолодніше червня.

Які продукти не можна їсти в спеку, і який раціон дотримуватися при високій температурі повітря.

Продукти, в яких багато білка. Зазвичай дієтологи тільки "за" багату протеїном їжу. Але тільки не в спеку. Виявляється, організму досить важко засвоювати білок, під час його переробки організм виділяє досить багато тепла. Цей процес називається термогенезом. І в результаті вам стає ще спекотніше.

Холодні напої і морозиво. Дивно, але факт: легше стає, тільки поки ми їмо або п'ємо щось холодне. А коли морозиво закінчилося, крижаний чай допить, знову стає нестерпно. І навіть ще гірше. Вся справа в тому, що організм не може просто так засвоїти холодний напій або продукт. Крім того, морозиво на спеці здатне викликати головний біль через контраст температур. Висновок - пити краще рідину кімнатної температури.

Продукти, які зневоднюють. До таких продуктів відносяться - цитрусові, молочні продукти, в тому числі кефір, солодощі, випічка, рафіновані і перероблені продукти. Тобто в чорний список потрапляють і морозиво, і цукерки, і пончики, і пиріжки, і навіть хліб, макарони і злаки. Втім, їх і в звичайний час радять дозувати, але вже з міркувань підтримки нормальної ваги.

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Гостра їжа. Червоний пекучий перець містить капсаїцин - речовина, яка змушує нас на деякий час нагріватися. За рахунок цієї властивості червоний перець допомагає худнути, покращує кровообіг при зовнішньому застосуванні. Але в спеку вам стане ще спекотніше.

Як правильно харчуватися в спеку

Влітку дієтологи настійно рекомендують трохи змістити час прийому їжі. Так,

снідати потрібно до 8 ранку,

обідати – до полудня,

вечеряти – до 18:00.

Потім можна влаштувати собі ще один легкий перекус, щоб не лягати спати з почуттям голоду. Тобто їсти ви будете в більш прохолодний час доби. Звичайно ж, самим щільним прийомом їжі залишається сніданок, тут змін немає.

Овочеві та фруктові салати, гречка і рис, картопля і пісні супи – ці страви можна їсти в середині дня, не побоюючись тяжкості в шлунку. Такі вуглеводи легко засвоюються, утворюють мінімальну кількість продуктів окислення (якщо порівнювати з жирами і білками), а отже, не буде потрібно великих витрат рідини (особливо цінної в спеку) для їх виведення з організму.

М'ясні та рибні страви рекомендується перенести на вечерю та/або сніданок. В умовах прохолоди організму буде легше їх переварити.

Борщ на кефірі

Вам потрібно:

буряк - 500 г

картопля - 500 г

яйця - 4 шт.

кефір - 1 л.

огірки середнього розміру - 3 шт.

зелена цибуля - 30 г

кріп - 60 г

сіль,

мелений чорний перець, колотий лід - за смаком

Підготуйте інгредієнти для холодного борщу на кефірі. Перш за все, ретельно вимийте буряк і обсушити. Змастіть кожен бульба рослинним маслом і загорніть у фольгу.

Запікайте 1 годину при 200°C. Дайте охолонути. Картоплю для подачі борщу ретельно вимийте щіткою і складіть в каструлю. Залийте гарячою водою і доведіть до кипіння.

Варіть 15-20 хвилин на середньому вогні. Яйця зваріть круто і дайте охолонути.

Кефір для борщу налийте у велику миску, в якій ви плануєте подавати суп на стіл. Додайте в нього колотий лід і приберіть в холодильник до використання.

Яйця для борщу очистіть і наріжте кубиками. Свіжі огірки вимийте і обсушити. Наріжте маленькими кубиками. Зелену цибулю і кріп вимийте, обсушити, дрібно наріжте.

Буряк очистіть і наріжте кубиками. З картоплі злийте воду, бульби очистіть. Дістаньте миску з холодним кефіром. Додайте в неї буряк, огірки, яйця і зелень. Посоліть і поперчіть. Перемішайте і подайте на стіл холодний борщ разом з гарячою картоплею.