Що можна пити у спеку: смачні рецепти лимонаду

Смачний лимонад рецепт / goodfon.ru

Зазвичай наш організм втрачає за добу 2-2,5 літра вологи, а в жарку погоду цей обсяг зростає до 4 літрів.

Зневоднення організму призводить до запаморочень, головних болів, знижує працездатність, особливо розумову діяльність, загострює хронічні захворювання, в першу чергу серця і нирок. Тому без рясного пиття в спеку не обійтися.

П'ять найбільш корисних для спеки напоїв

Вода. Медики рекомендують саме на неї робити основний упор. Ідеальний напій для втамування спраги в спеку - лимонний настій, який можна приготувати самостійно.

Чай. Дуже допомагає в спекотний день. Але він повинен бути слабо заварений, несолодкий, бажано з лимоном.

Квас. Він містить вуглекислоту і амінокислоти, що сприяє прекрасному втамування спраги.

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Соки, морси і нектари. Вони добре втамовують спрагу, якщо натуральні (особливо свіжовичавлені), з невеликим вмістом цукру, а найкраще - наполовину розбавлені водою.

Кефір, ряжанка, йогурт, кисле молоко, що містять органічні кислоти, чудово втамовують спрагу.

Що не рекомендується пити в спеку

Алкоголь дає величезне навантаження на серце і судини і в жаркий день представляє серйозну небезпеку для здоров'я найміцнішого людини.

Пиво, настільки улюблене багатьма чоловіками, також дає навантаження на серце і судини.

Газовані солодкі напої - тут позиція медиків однозначна: пити їх небажано в будь-який час року. Вони не тільки не втамовують спрагу, а навпаки - викликають її.

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Найпростіший і смачний лимонад за п'ять хвилин

Вам потрібно:

Лимон - 2 штуки

Цукор - 200 г

Вода - 750 мл

Лід - 6 штук

Добре помити лимони. Розрізати лимони і покласти в блендер.

Додати цукор, холодну воду і лід. Перемішувати 1 хвилину.

Процідити через дрібне сито, налити води і прикрасити часточками лимона.

Полуничний лимонад

Вам потрібно:

420 г рідкого меду;

1 700 мл води;

450 г полуниці;

350 мл свіжовичавленого лимонного соку;

жменя кубиків льоду.

Влийте до меду 500 мл води і доведіть віночком до однорідності. Збийте блендером полуницю і медову суміш.