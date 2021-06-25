Що можна пити у спеку: смачні рецепти лимонаду

Цей рецепт неймовірно смачного лимонаду за 2 хвилини швидко зробить ваш день ідеальним.
Зазвичай наш організм втрачає за добу 2-2,5 літра вологи, а в жарку погоду цей обсяг зростає до 4 літрів.
Зневоднення організму призводить до запаморочень, головних болів, знижує працездатність, особливо розумову діяльність, загострює хронічні захворювання, в першу чергу серця і нирок. Тому без рясного пиття в спеку не обійтися.
П'ять найбільш корисних для спеки напоїв
Вода. Медики рекомендують саме на неї робити основний упор. Ідеальний напій для втамування спраги в спеку - лимонний настій, який можна приготувати самостійно.
Чай. Дуже допомагає в спекотний день. Але він повинен бути слабо заварений, несолодкий, бажано з лимоном.
Квас. Він містить вуглекислоту і амінокислоти, що сприяє прекрасному втамування спраги.
Соки, морси і нектари. Вони добре втамовують спрагу, якщо натуральні (особливо свіжовичавлені), з невеликим вмістом цукру, а найкраще - наполовину розбавлені водою.
Кефір, ряжанка, йогурт, кисле молоко, що містять органічні кислоти, чудово втамовують спрагу.
Що не рекомендується пити в спеку
Алкоголь дає величезне навантаження на серце і судини і в жаркий день представляє серйозну небезпеку для здоров'я найміцнішого людини.
Пиво, настільки улюблене багатьма чоловіками, також дає навантаження на серце і судини.
Газовані солодкі напої - тут позиція медиків однозначна: пити їх небажано в будь-який час року. Вони не тільки не втамовують спрагу, а навпаки - викликають її.
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Найпростіший і смачний лимонад за п'ять хвилин
Вам потрібно:
- Лимон - 2 штуки
- Цукор - 200 г
- Вода - 750 мл
- Лід - 6 штук
Добре помити лимони. Розрізати лимони і покласти в блендер.
Додати цукор, холодну воду і лід. Перемішувати 1 хвилину.
Процідити через дрібне сито, налити води і прикрасити часточками лимона.
Полуничний лимонад
Вам потрібно:
- 420 г рідкого меду;
- 1 700 мл води;
- 450 г полуниці;
- 350 мл свіжовичавленого лимонного соку;
- жменя кубиків льоду.
Влийте до меду 500 мл води і доведіть віночком до однорідності. Збийте блендером полуницю і медову суміш.