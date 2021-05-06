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Що пити на ніч, щоби схуднути: дієтолог розкрила секрети

6 травня 2021, 00:20

Добре сприяють спалюванню жиру трав'яні чаї. Катерина Романова рекомендує пити їх за одну годину до відходу до сну.

Лимон
Вода з лимоном перед сном також допоможе схуднути

Дієтолог і нутриціолог Катерина Романова розповіла, які напої корисно пити на ніч, щоби схуднути.

За її словами, найкраще підійдуть трав'яні чаї - їх потрібно пити за одну годину до відходу до сну, написала Романова на своїй сторінці в Instagram.

Що пити на ніч для схуднення - список напоїв:

Чай з фенхелю. Дві-три столові ложки насіння залити окропом і настояти 15 хвилин. Чай з фенхелю підвищує температуру тіла і допомагає схуднути швидше.

Чай з ромашки. У киплячу воду з розрахунку 2 столові ложки квіток ромашки на одну чашку опустити в каструлю і дати покипіти квітам протягом 5 хвилин. Такий чай сприяє заспокоєнню тіла і здоровому сну.

"Порушення сну погано позначаються на виробленні інсуліну та інших гормональних процесах, що сприяє набору ваги і перешкоджає нормальному швидкому схудненню", - написала Романова.

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Чай з кориці. Чайну ложку спеції залити окропом і дати постояти 10 хвилин. Спеція допомагає заспокоїтися і розслабитися, до того ж вона успішно бореться з апетитом і зменшує відчуття голоду.

М'ятний чай. Чайна ложка м'яти на склянку води. Настоювати 15 хвилин. Ефірні олії збільшують здатність організму видаляти відходи, які залишаються в печінці й товстій кишці.

Лимонна вода. Додати сік одного лимона в склянку теплої води. Така вода прискорює всі обмінні процеси, покращує метаболізм. За рахунок цього людина худне.

Як повідомляв Главред, раніше експерти назвали два інгредієнти, які показують дивовижні результати при схудненні.

Крім того, стало відомо, як схуднути на 10 кілограмів швидко і без шкоди для здоров'я.

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