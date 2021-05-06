Що пити на ніч, щоби схуднути: дієтолог розкрила секрети

Вода з лимоном перед сном також допоможе схуднути

Дієтолог і нутриціолог Катерина Романова розповіла, які напої корисно пити на ніч, щоби схуднути.

За її словами, найкраще підійдуть трав'яні чаї - їх потрібно пити за одну годину до відходу до сну, написала Романова на своїй сторінці в Instagram.

Що пити на ніч для схуднення - список напоїв:

Чай з фенхелю. Дві-три столові ложки насіння залити окропом і настояти 15 хвилин. Чай з фенхелю підвищує температуру тіла і допомагає схуднути швидше.

Чай з ромашки. У киплячу воду з розрахунку 2 столові ложки квіток ромашки на одну чашку опустити в каструлю і дати покипіти квітам протягом 5 хвилин. Такий чай сприяє заспокоєнню тіла і здоровому сну.

"Порушення сну погано позначаються на виробленні інсуліну та інших гормональних процесах, що сприяє набору ваги і перешкоджає нормальному швидкому схудненню", - написала Романова.

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Чай з кориці. Чайну ложку спеції залити окропом і дати постояти 10 хвилин. Спеція допомагає заспокоїтися і розслабитися, до того ж вона успішно бореться з апетитом і зменшує відчуття голоду.

М'ятний чай. Чайна ложка м'яти на склянку води. Настоювати 15 хвилин. Ефірні олії збільшують здатність організму видаляти відходи, які залишаються в печінці й товстій кишці.

Лимонна вода. Додати сік одного лимона в склянку теплої води. Така вода прискорює всі обмінні процеси, покращує метаболізм. За рахунок цього людина худне.

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