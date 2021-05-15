Дерматолог розповів, чим небезпечні дезодоранти і антиперспіранти

Чим небезпечні дезодоранти / pixabay

Дерматолог-венеролог Дмитро Кожевников розповів, наскільки небезпечні дезодоранти і антиперспіранти.

За словами фахівця, бажання чоловіків і жінок боротися з потовиділенням і неприємним запахом можна тільки вітати, але також варто знати, що вони можуть нашкодити здоров'ю.

За словами експерта, основних проблем з дезодорантами і антиперспірантами - дві.

"По-перше, використання твердого дезодоранту може викликати закупорку пір. Як правило, антиперспіранти забивають виходи потовиділяючих залоз, внаслідок чого починається запальний процес", - каже Кожевников, передає ngs.ru.

По-друге, на дезодоранти - як спреєві, так і тверді - часто виникає алергічна реакція.

"На жаль, таких випадків все більше і більше-мабуть, справа в якихось добавках або консервантах", - говорить медик.

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Дерматолог вважає, що використання дезодорантів за визначенням шкідливим, але рекомендує по можливості віддати перевагу твердому дезодоранту спреєвий.

Також експерт порекомендував чоловікам, які страждають від підвищеного потовиділення, загартовуватися за допомогою контрастного душу.

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