Дієтолог назвала неймовірний продукт, який зміцнює імунітет

Чим корисний щавель / pixabay

Щавель є одним з найбільш корисних рослин, в якому міститься безліч вітамінів і необхідних організму речовин.

Як каже дієтолог Анна Король, аскорбінова кислота допомагає зміцнити імунітет і знизити рівень "поганого" холестерину в крові.

Всього в 100 грамах щавлю міститься більше 50% добової норми вітаміну С. За його кількістю щавель в рази перевершує навіть лимон і шпинат.

Також в щавель багатий бета-каротином - попередником вітаміну А, який відповідає за стан шкіри і очей і має виражені антиоксидантні властивості. Крім того, ця рослина - в числі лідерів за вмістом вітамінів групи B.

Вони відповідають в організмі за жировий, білковий і вуглеводний обміни, корисні для поліпшення пам'яті і уваги, для нормальної роботи нервової системи, а також для підтримки здоров'я слизових оболонок порожнини рота і кишечника.

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"Вітамін К і кальцій, теж присутні в щавлі, зміцнюють стінки судин і розріджують кров. Саме тому щавель часто використовують при кровоточивості ясен. Листя рослини вживають всередину або готують відвар для полоскання ясен", - говорить медик.

Поліпшити стан нирок і зняти набряки допоможе сік цієї рослини. Щавель буде корисний і людям із захворюваннями печінки і жовчного міхура, оскільки його компоненти покращують плинність жовчі.

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Найвідоміше блюдо з цієї рослини - щавлевий суп. Він може вживатися як в холодному, так і в гарячому вигляді. Зазвичай такий суп готується без м'яса, але при бажанні його можна зварити на будь-якому м'ясному бульйоні.

Так, щавлева кислота може спровокувати виникнення каменів в сечовому міхурі і нирках. Повністю виключити з раціону цей продукт доведеться також при сечокам'яній хворобі, остеопорозі, виразковій хворобі і гастриті в період загострення.

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Співробітники відділення дерматології Каліфорнійського університету (США) здійснили відкриття. Згідно з їхніми висновками, горезвісна "Західна" дієта-фаст-фуд, червоне м'ясо та інші продукти, насичені жирами, в багатьох випадках призводить до шкірних захворювань.

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