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Дієтолог назвала небезпечну їжу, яку не варто купувати в супермаркеті

20 травня 2021, 23:59
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Які продукти категорично не можна купувати в супермаркетах і магазинах.

Продукт
Які продукти небезпечні в супермаркеті / pixabay

Дієтолог Олена Соломатіна розповіла, які продукти небезпечно купувати в супермаркеті під будь-яким приводом. Вона зазначає, що мало хто замислюється про якість популярних продуктів харчування.

Фарш. Багато недобросовісних виробників, як вважає дієтолог Олена Соломатіна, люблять додавати в фарш старе або зіпсоване м'ясо, а також велику кількість жиру, шкіри і кісток. Тому найкраще купити свіже м'ясо на ринку і самостійно приготувати з нього смачний фарш, в складі якого ви будете впевнені на 100 відсотків.

Цукерки на вагу. Вся справа в тому, що цукерки мають порівняно невеликий термін придатності. А великі поставки солодощів не завжди вдається реалізувати вчасно. Продавці перебивають дати на цінниках.

Тертий сир. Як зазначає дієтолог, частина такого сиру не відповідає фірмі, заявленій на упаковці. Крім того, в деякі види сирів, наприклад, в пармезан, виробники можуть сміливо додавати целюлозу, щоб збільшити обсяг і уникнути утворення грудок всередині пачки.

Заморожені продукти. Нерідко в упаковках із замороженими продуктами виявляється занадто багато льоду, і при розморожуванні людина отримує абсолютно не той за обсягом продукт. Особливо це стосується креветок, кальмарів, риби, заморожених овочів і ягід. До того ж при шоковому заморожуванні-розморожуванні овочі і ягоди втрачають значну частину корисних властивостей. Дешевше купити влітку і заморозити вдома.

Курка гриль. Таку курку часто готують з м'яса, яке не змогли продати. Його замочують в маринаді на кілька днів і потім обсмажують до хрусткої скоринки. Часто трапляється і так, що гарячі курки гриль розкуповують швидко, а запізнілим покупцям дістанеться залежаний товар.

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Макарони і крупи на вагу. Як правило, на таких контейнерах з макаронами і крупами не вказано термін придатності. У них може завестися харчова моль або жуки.

Готові салати. Добре, якщо салати були приготовлені за 5-15 хвилин до вашого приходу. Але, найчастіше вони проводять в контейнерах весь день. До того ж для приготування таких салатів часто використовують дешевий і неякісний майонез, а іноді і інші непридатні до вживання продукти.

Горіх. Термін зберігання горіхів досить великий, тому ступінь їх свіжості залишається під питанням. Згодом в горіхах утворюється отруйна речовина - афлатоксин, яке може завдати шкоди організму. Особливо уважно слід підходити до вибору волоських горіхів.

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