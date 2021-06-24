Дієтолог назвала найкориснішу сіль для організму

Яка сіль найкорисніша / pixabay

Надлишок солі у раціоні шкідливий - як і повна відмова від неї. Дефіцит натрію і хлору, що входять до складу цього продукту, може привести до виникнення головних болів, запаморочень, зниження артеріального тиску та інших проблем зі здоров'ям.

За словами кандидата медичних наук, лікаря-дієтолога Ірини Бережної, найголовніше - знати міру. Безпечною кількістю солі для дорослої людини вона називає 7 г на добу.

Також експерт радить вживати не звичайну, а йодовану сіль.

"Ми живемо в частково ендемічній зоні, і у нас у всіх дефіцит йоду. Плюс до цього у великих містах дефіцит йоду посилюється через токсини, які є в повітрі", - пояснює Бережна, передає радіо Sputnik.

Важливо пам'ятати: звичайна йодована сіль має дуже короткий термін зберігання. Як пояснює дієтолог, на відкритому повітрі йод швидко випаровується. Тому хорошим варіантом буде морська сіль: в ній міститься більше мікроелементів, а також речовини, які "утримують" йод.

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Ті, хто не споживає сіль в достатній кількості, ризикують зіткнутися з серйозними проблемами зі здоров'ям, але в сучасному суспільстві цього не станеться – сьогодні людина в середньому з'їдає 3400 мг натрію в день. Це може привести до інших, не менш небезпечних наслідків. Те, що в раціоні занадто багато солі, можна зрозуміти за певними ознаками.

Щоб зменшити її кількість, існує кілька ефективних способів. Перший - уникати вже оброблених продуктів харчування і соусів. У готових до вживання "магазинних" продуктах, як правило, міститься занадто велика кількість солі. Це робиться спеціально, щоб поліпшити смак страви, пояснюють експерти.

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