Дієтолог назвала найгірший і найкращий маринад для шашлику

Майонез і оцет – найгірші маринади для шашлику / 1zoom.ru

Травневі свята не за горами, і щороку вони не обходяться без вилазок на природу і приготування шашлику. Дієтолог Ірина Морозова поділилася порадами з приготування маринаду для м'яса, а також назвала найнебезпечніші.

За словами експерта, майонез і оцет – найгірші маринади для шашлику. Ці два продукти дуже небезпечні самі по собі, а при взаємодії з високою температурою при смаженні їхній шкідливий вплив на організм посилюється, передає ГолосUA.

"Останнім часом, навіть в середовищі своїх знайомих, я нерідко стикаюся з тим, що шашлик маринують в майонезі – це чи не найгірший варіант для тих, кому дороге здоров'я. При впливі високих температур майонез виділяє канцерогенні речовини, не кажучи вже про те, що така кількість жирів просто неприйнятна", – зазначила лікар.

Вона також не рекомендує використовувати оцет в маринадах, оскільки він вкрай негативно впливає на шлунково-кишковий тракт і при частому вживанні викликає хвороби нирок.

Крім того, в маринаді не варто використовувати і кефір, оскільки в поєднанні з м'ясом він не "несе" нічого корисного і перешкоджає засвоєнню заліза і білка.

"У поєднанні з м'ясом кефір перешкоджає засвоєнню заліза і білка, тобто мало того, що ви шкодите собі смаженим м'ясом і важкою їжею, організм ще й не в змозі вилучити з неї нічого корисного – ні білка, ні мікроелементів", – заявила дієтолог.

Морозова порадила маринувати м'ясо в травах і кмині.

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