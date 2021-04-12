Дієтолог назвала найкорисніший сніданок для організму

Лікар розповіла, з чого повинен складатися правильний сніданок.
Дієтолог Олена Кален розповіла, що вживання бутербродів з ковбасою або солодощів на сніданок призводить до різкого стрибка цукру в крові, проблем зі шлунком, а згодом і до зайвих кілограмів.
За її словами, для збереження стрункості і нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту необхідно включати в перший прийом їжі повільні вуглеводи, білки і клітковину. Надовго забути про голод допоможе авокадо з яйцем.
"Авокадо багатий мононенасиченими жирами, які прискорюють метаболізм. Яйця - джерело білка, який легко засвоюється організмом", - повідомила у своєму Instagram дієтолог.
Замінити шкідливу випічку можуть бананові оладки. За словами медика, у фрукті міститься яблучна кислота і ферменти, що сприяють засвоєнню вуглеводів.
Крім того, банан багатий клітковиною і пектином, нормалізують роботу шлунка і кишечника.
"В результаті організм швидше позбавляється від токсинів і шлаків, а зайві кілограми йдуть", — зазначила Кален.
читайте такожДієтологи назвали найшкідливіший сніданок
Також фахівець рекомендує запікати яєчню з грибами і зеленню.
"Гриби - це велика кількість вітамінів і мінералів, наприклад, цинк і фосфор. Їх регулярне вживання знижує тягу до солодкого. У поєднанні з яйцями і зеленню гриби дозволяють довго не відчувати голод", — заявила дієтолог.
Здоров'я - про що раніше повідомляв Главред:
- Дієтолог розповіла, що незважаючи на великий потенціал користі, гранат протипоказаний деяким категоріям людей.
- Лікар-дієтолог Інна Заїкіна розповіла, що незважаючи на корисні властивості часнику, цей продукт вважається агресивним і не всім можна вживати його в їжу.
- Медики назвали дієві методи, дотримання яких дозволяє людині швидше заснути. Як кажуть сомнологи, перед сном категорично не варто читати новини.
- Також медики назвали продукти, від яких потрібно відмовитися при головних болях.