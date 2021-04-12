Дієтолог назвала найкорисніший сніданок для організму

Який сніданок найкорисніший / pixabay

Дієтолог Олена Кален розповіла, що вживання бутербродів з ковбасою або солодощів на сніданок призводить до різкого стрибка цукру в крові, проблем зі шлунком, а згодом і до зайвих кілограмів.

За її словами, для збереження стрункості і нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту необхідно включати в перший прийом їжі повільні вуглеводи, білки і клітковину. Надовго забути про голод допоможе авокадо з яйцем.

"Авокадо багатий мононенасиченими жирами, які прискорюють метаболізм. Яйця - джерело білка, який легко засвоюється організмом", - повідомила у своєму Instagram дієтолог.

Замінити шкідливу випічку можуть бананові оладки. За словами медика, у фрукті міститься яблучна кислота і ферменти, що сприяють засвоєнню вуглеводів.

Крім того, банан багатий клітковиною і пектином, нормалізують роботу шлунка і кишечника.

"В результаті організм швидше позбавляється від токсинів і шлаків, а зайві кілограми йдуть", — зазначила Кален.

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Також фахівець рекомендує запікати яєчню з грибами і зеленню.

"Гриби - це велика кількість вітамінів і мінералів, наприклад, цинк і фосфор. Їх регулярне вживання знижує тягу до солодкого. У поєднанні з яйцями і зеленню гриби дозволяють довго не відчувати голод", — заявила дієтолог.

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