Дієтолог перерахував п'ять недооцінених продуктів для зміцнення імунітету

У всьому різноманітті продуктів вистача досить неочевидних позицій, які здатні домогтися помітного і щоденного зміцнення людського імунітету.
Є як мінімум п'ять продуктів, які дуже корисні для людського імунітету. Про це розповів Нутриціолог (фахівець зі здорового харчування) і кандидат біологічних наук Олександр Мірошников у коментарі телеканалу "Москва 24"
В першу чергу фахівець звернув увагу на продукти, які містять вітамін С.ця речовина бере участь у виробленні інтерферону і імунних клітин. З числа літніх продуктів найкращим буде чорна смородина, оскільки 100 грамів цієї ягоди містять 22% вітаміну від добової норми.
Для зміцнення імунітету необхідний і вітамін А, яким багатий базилік. Цей вітамін також бере участь в процесі створення імунних клітин. Також Мірошников рекомендує вживати три-чотири гілочки базиліка в день. Разом з ним Нутриціолог порадив їсти листовий салат, який містить вітамін В, який допомагає боротися зі стресом.
Крім того, лікар розповів про важливість кропу. Вміщені в ньому фітонциди мають протимікробні властивості. Не варто забувати і про креветках, які багаті білком, що беруть участь у створенні імунних тіл.лікар запропонував варити їх з сушеним кропом для посилення корисних властивостей.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група вчених з Вашингтонського університету закінчила проект вивчення можливостей позбавлення від різкого підвищення рівня цукру в крові.
Дослідники розробили новітню методику перетворення клітин організму людини в клітини, які продукують інсулін.