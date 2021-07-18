Дієтолог перерахував п'ять недооцінених продуктів для зміцнення імунітету / justL1209 \ flickr.com

Є як мінімум п'ять продуктів, які дуже корисні для людського імунітету. Про це розповів Нутриціолог (фахівець зі здорового харчування) і кандидат біологічних наук Олександр Мірошников у коментарі телеканалу "Москва 24"

В першу чергу фахівець звернув увагу на продукти, які містять вітамін С.ця речовина бере участь у виробленні інтерферону і імунних клітин. З числа літніх продуктів найкращим буде чорна смородина, оскільки 100 грамів цієї ягоди містять 22% вітаміну від добової норми.

Для зміцнення імунітету необхідний і вітамін А, яким багатий базилік. Цей вітамін також бере участь в процесі створення імунних клітин. Також Мірошников рекомендує вживати три-чотири гілочки базиліка в день. Разом з ним Нутриціолог порадив їсти листовий салат, який містить вітамін В, який допомагає боротися зі стресом.

Крім того, лікар розповів про важливість кропу. Вміщені в ньому фітонциди мають протимікробні властивості. Не варто забувати і про креветках, які багаті білком, що беруть участь у створенні імунних тіл.лікар запропонував варити їх з сушеним кропом для посилення корисних властивостей.

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