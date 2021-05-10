Дієтолог розповіла, для чого нам потрібна клітковина

Дієтолог назвала цінність клітковини / 1zoom.ru

Дієтолог Світлана Фус провела черговий лікнеп по правильному харчуванню на своїй сторінці в Instagram. На цей раз його темою стала клітковина: для чого вона потрібна, яка щоденна норма і в яких продуктах міститься.

Клітковина - це харчові волокна, група речовин, які відносять до вуглеводів. Шкірка овочів і фруктів, оболонка зерен з насіння, та й самі овочі складаються з клітковини.

"Вона не забезпечує нас енергією і не перетравлюється. Але з нею надходять вітаміни і мінерали до організму" - зазначає Фус.

Для чого тоді потрібна клітковина:

проходячи через кишечник клітковина чистить його, збираючи на себе токсини і виводить їх.

вона необхідна для життя біфідо - і лактобактерій, які відповідають за імунітет кишечника і захищають від інфекції.

у шлунку вона розбухає і створює відчуття ситості.

допомагає працює кишечнику.

зменшує всмоктування холестерину і простих вуглеводів.

знижує рівень цукру в крові.

Як раніше повідомляв Главред: