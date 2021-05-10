Дієтолог розповіла, для чого нам потрібна клітковина

Клітковина - це харчові волокна, група речовин, які відносять до вуглеводів. Шкірка овочів і фруктів і самі овочі складаються з клітковини.
Дієтолог Світлана Фус провела черговий лікнеп по правильному харчуванню на своїй сторінці в Instagram. На цей раз його темою стала клітковина: для чого вона потрібна, яка щоденна норма і в яких продуктах міститься.
Клітковина - це харчові волокна, група речовин, які відносять до вуглеводів. Шкірка овочів і фруктів, оболонка зерен з насіння, та й самі овочі складаються з клітковини.
"Вона не забезпечує нас енергією і не перетравлюється. Але з нею надходять вітаміни і мінерали до організму" - зазначає Фус.
Для чого тоді потрібна клітковина:
- проходячи через кишечник клітковина чистить його, збираючи на себе токсини і виводить їх.
- вона необхідна для життя біфідо - і лактобактерій, які відповідають за імунітет кишечника і захищають від інфекції.
- у шлунку вона розбухає і створює відчуття ситості.
- допомагає працює кишечнику.
- зменшує всмоктування холестерину і простих вуглеводів.
- знижує рівень цукру в крові.
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Автор: Катерина Трохимчук