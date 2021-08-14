УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Дієтолог розкрила секрет, як їсти досхочу та не набирати зайву вагу

14 серпня 2021, 22:51

Починати прийом їжі потрібно саме з овочів і білків, які добре насичують, а потім переходити до калорійної їжі.

Блюдо
Як їсти і не набирати вагу пояснила дієтолог / єдина

Індійський дієтолог Ненсі Дехра поділилася простою порадою для охочих схуднути, яка дозволяє їсти досхочу.

За її словами, в спробі втратити вагу, багато людей пропускають прийоми їжі і обмежують себе в окремих продуктах, однак, цей шлях не ефективний і може привести до проблем зі здоров'ям.

Замість дієти Дехра пропонує практикувати контроль порцій. Вона радить дві третини тарілки заповнювати їжею, багатою білком, овочами і салатом, а решту – "улюбленими вуглеводами".

Починати прийом їжі потрібно саме з овочів і білків, які добре насичують, а потім переходити до калорійної їжі, під яку відведена остання третина тарілки. При такому методі людина перестає об'їдатися і непомітно для себе знижує загальну калорійність порції.

читайте такожМіфи про дієту: 5 помилкових уявлень про харчування

Реклама

"Цей метод не вимагає особливих зусиль, зручний і забезпечує різноманітність", - заявила Дехра.

Вона пояснила, що більшість людей, як правило, спочатку їдять страви, багаті вуглеводами, швидко насичуються і недоотримують білків і жирів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група вчених з Університету Квінсленда (Австралія) в результаті досліджень прийшла до висновку, що міцний сон захищає організм людини від зараження хвороботворними мікроорганізмами, до яких відносяться віруси і бактерії.

До того експерти назвали кілька речей, які перед сном робити не слід.

здоров'я дієта схуднення продукти харчування правильне харчування дієтолог
Зараз ви переглядаєте новину «Дієтолог розкрила секрет, як їсти досхочу та не набирати зайву вагу». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на вересень 2021 для всіх знаків Зодіаку: шлюб за розрахунком, проблеми минулого або зрадиГороскоп на вересень 2021 для всіх знаків Зодіаку: шлюб за розрахунком, проблеми минулого або зради Сумний урок для України: чому США не паряться через АфганістанСумний урок для України: чому США не паряться через Афганістан Україна може втратити курорти Азовського моря: названо найкращий і найгірший сценарійУкраїна може втратити курорти Азовського моря: названо найкращий і найгірший сценарій Зеленський різко відреагував на напад у центрі Києва на БеленюкаЗеленський різко відреагував на напад у центрі Києва на Беленюка Нацкорпус закидав димовими шашками будинок Зеленського і оголосив вимогуНацкорпус закидав димовими шашками будинок Зеленського і оголосив вимогу

Останні новини

15:30

Помер батько Віталія Козловського

15:04

Помер Герд Мюллер - легенда світового футболу

14:45

Магнітна буря 15 серпня 2021 – що робити Відео

14:40

У Дніпрі прогримів вибух у житловому будинку, є жертви Відео

14:30

У США анонсували військову допомогу Україні: готується зустріч Зеленського з конгресменами Відео

Реклама
14:01

У ПриватБанку хочуть закрити сотні відділень по всій країні: що сталося

13:53

Україна ризикує перетворитися на пустелю: експерт попередила про кліматичний "Армагеддон" Відео

13:29

Гороскоп на 15 серпня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів, збитки або повернення боргів Відео

13:21

Пошуки зниклого на Говерлі 6-річного хлопчика: з'явилися несподівані свідчення очевидців

13:14

Ірина Федишин показала відмінну фігуру і бюст в красивому купальнику Відео

12:25

Кабул здався: Талібан захоплює увесь Афганістан, визначено дату зміни влади Відео

12:09

40 людей на ходу грабували товарні потяги: в Україні поліція знешкодила небезпечну банду Відео

11:41

Україну атакує потужний антициклон: синоптик попередила про спеку до +32 градусів Відео

10:58

SIM-карта за паспортом: покрокова інструкція прив'язки для Київстар, Vodafone і lifecell

10:40

Відлюдник-дроворуб повернувся в суспільство після 30 років дикого життя в лісі Відео

09:58

"Нога вивернута і рука аж ззаду": деталі моторошної ДТП з поліцейськими на Одещині Відео

09:58

Бомбив Сирію, "наслідив" у Криму: що відомо про загиблого в Туреччині льотчика РФ Відео

09:44

Як українців ще глибше заганяють у "тінь" Погляд

09:31

Аналітик спрогнозував, як зміниться курс долара в найближчий тиждень

09:25

Відмова лікаря надати медичну допомогу без грошей: нові деталі скандалу в Києві Відео

Реклама
08:45

Крок назад: в Україні знову впало число нових хворих на COVID-19

08:22

У Нацкорпусі розповіли про покарання для радикалів, які побили журналіста Відео

07:56

Синоптик попередив, коли саме в Україну прийдуть перший сніг із заморозками

06:36

Сумний урок для України: чому США не паряться через Афганістан Погляд

06:06

Названо наслідки коронавірусу для репродуктивної здатності чоловіків Відео

05:20

Прикмети на 15 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду в Степанов день Відео

04:36

Вакцинація після коронавірусу: Комаровський дав несподівану пораду Відео

04:01

В Україні знизили тарифи на електроенергію: експерт пояснив, чому це самообман

03:44

Філе ніби "ожило": шматок риби "вистрибував" з духовки під час приготування Відео

03:11

Помре більше людей: експерти озвучили наслідки вакцинації від COVID-19 третьою дозою препарату Відео

02:43

Вихідні у вересні 2021: як будемо відпочивати і чи будуть додаткові вихідні

02:16

Чи потрібно мити кавун і диню з милом - відповідь дієтолога Відео

01:56

Підготовка до газової війни: в ОГТС розкрили хитрий план РФ

01:17

Розпечене пекло: синоптик розповіла, чи чекати рекордну спеку під +40 Відео

14 серпня, субота
23:58

"Ми на правильному шляху": Верещук відповіла на істерику Кремля з приводу Кримської платформи Відео

23:40

В Україні злетять ціни на популярний фрукт

23:35

Залишили в квартирі одних: на відпочинку в Одесі з вікна третього поверху випала дитина Відео

23:12

Пандемія коронавірусу вплинула на інтелект дітей, що народилися під час карантину Відео

22:51

Дієтолог розкрила секрет, як їсти досхочу та не набирати зайву вагу

22:34

Чисте море і танцюючі дельфіни: відпочивальники в курортній Кирилівці поділилися враженнями Відео

Реклама
22:08

Відстав від групи: на Говерлі шукають шестирічного хлопчика Відео

22:07

У Кабміні пояснили, як "не втратити" роки стажу

21:46

"Нога перевернута і рука аж позаду": з'явилися подробиці смертельної ДТП з копами на Одещині Відео

21:37

З'явилося відео смертельної аварії літака в Туреччині

21:08

П'яний сепаратист стріляв "по всім, кого бачив" та жбурляв гранати

21:00

Шахтарі отримають свої зарплати: Міненерго направило 653 млн на погашення боргів Відео

20:29

На пляжі в Очакові скутер влетів у відпочиваючих та покалічив жінку

20:14

В окупованому Криму ФСБ збирає особисті дані про дітей

20:08

Після акції на Банковій жорстоко побили журналіста: постраждав кореспондент видання "Букви" Відео

19:30

Чому Україна не може дозволити собі втрачати населення через еміграцію Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти