Дієтолог розкрила секрет, як їсти досхочу та не набирати зайву вагу

Як їсти і не набирати вагу пояснила дієтолог / єдина

Індійський дієтолог Ненсі Дехра поділилася простою порадою для охочих схуднути, яка дозволяє їсти досхочу.

За її словами, в спробі втратити вагу, багато людей пропускають прийоми їжі і обмежують себе в окремих продуктах, однак, цей шлях не ефективний і може привести до проблем зі здоров'ям.

Замість дієти Дехра пропонує практикувати контроль порцій. Вона радить дві третини тарілки заповнювати їжею, багатою білком, овочами і салатом, а решту – "улюбленими вуглеводами".

Починати прийом їжі потрібно саме з овочів і білків, які добре насичують, а потім переходити до калорійної їжі, під яку відведена остання третина тарілки. При такому методі людина перестає об'їдатися і непомітно для себе знижує загальну калорійність порції.

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"Цей метод не вимагає особливих зусиль, зручний і забезпечує різноманітність", - заявила Дехра.

Вона пояснила, що більшість людей, як правило, спочатку їдять страви, багаті вуглеводами, швидко насичуються і недоотримують білків і жирів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група вчених з Університету Квінсленда (Австралія) в результаті досліджень прийшла до висновку, що міцний сон захищає організм людини від зараження хвороботворними мікроорганізмами, до яких відносяться віруси і бактерії.

До того експерти назвали кілька речей, які перед сном робити не слід.