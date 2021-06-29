УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Дієтолог розповів, як поліпшити здоров'я за допомогою куркуми

29 червня 2021, 00:51

На думку лікаря Джоша Акса, Спеція куркума однаково корисна для організму в різних видах - і в формі порошку, і в формі екстракту і в формі таблеток.

Куркума
Куркума / Monique van der Lint / Flickr

Є кілька відносно простих способів поліпшити здоров'я за допомогою куркуми. Про це дієтолог і лікар Джош Акс (Josh Axe) заявив у коментарі для порталу Daily Express.

Значною мірою користю для здоров'я куркума зобов'язана куркуміну — основній діючій речовині в складі кореня. На думку лікаря, Спеція однаково корисна у формі порошку, екстракту або таблеток. Її лікувальна дія поширюється на судини, шкіру, психіку, зовнішній вигляд.

Першою сферою поліпшення здоров'я Акс назвав профілактику тромбозу. Регулярне вживання куркуми допомагає захистити організм від утворення тромбів. Лабораторні дослідження і спостереження за тваринами показали, що куркума знижує ризик агрегації тромбоцитів — з'єднання один з одним.

При діабеті спеція в раціоні допоможе захиститися від стрибків цукру в крові. Будучи природним протизапальним і антиоксидантним засобом, куркума допомагає при деяких захворюваннях шкіри, а здоровою може надати "сяйво і блиск". Для цього можна використовувати маску для обличчя на основі куркуми.

читайте такожЛітня дієта на овочах і фруктах: меню і смачні рецепти

Реклама

Нагадаємо, раніше група дослідників з Університетського коледжу Лондона довела, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).

Відомий медик-педіатр і телеведучий Євген Комаровський розповів детально про корисні властивості моркви

здоров'я Куркума
Зараз ви переглядаєте новину «Дієтолог розповів, як поліпшити здоров'я за допомогою куркуми». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Зомбоящик обробляє росіян лайном": українська ведуча дала поради пропагандистам Росії"Зомбоящик обробляє росіян лайном": українська ведуча дала поради пропагандистам Росії Антиперспірант з алюмінієм провокує рак чи ні: відповідь експертаАнтиперспірант з алюмінієм провокує рак чи ні: відповідь експерта Настя Каменських зізналася в ще одній пристрасті крім кохання до ПотапаНастя Каменських зізналася в ще одній пристрасті крім кохання до Потапа Гороскоп на 28 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "переворотна" новина та новий постГороскоп на 28 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "переворотна" новина та новий пост Коли в поїздах України оновлять вагони: Сумська публічно зажадала від Укрзалізниці відповідіКоли в поїздах України оновлять вагони: Сумська публічно зажадала від Укрзалізниці відповіді

Останні новини

17:51

Малому і середньому бізнесу запропонували платити за електроенергію за фіксованим тарифом

17:43

Драматичні події і переломний момент життя: що обіцяє Раку гороскоп на липень-2021

17:27

Відповів на хамство: у Дніпрі пасажир і водій автобуса влаштували мордобій Відео

17:12

Експерт розповів, про що Байден і Путін не змогли домовитися на зустрічі Відео

16:57

Гороскоп на завтра 30 червня 2021 для всіх: умови для повного успіху, побутовий "переворот" Відео

Реклама
16:52

Принц Чарльз відмовився йти на відкриття пам'ятника принцесі Діані

16:49

Samsung показала майбутнє Galaxy Watch – нову оболонку, створену з Google Відео

16:45

На Україну насуваються страшні грози, шквальний вітер і смерч Відео

16:40

95% ураження легень та інсульт: на Івано-Франківщині чоловік дивом вижив після COVID-19

16:35

"Мене порадували!": у Санкт-Петербурзі вуличний музикант з гордістю виконав гімн України Відео

16:32

Офіційно: серіал Добрі передвісники продовжили на другий сезон

15:55

Залишиться колишньою: Кабмін вирішив не підвищувати ціну на електроенергію для українців Відео

15:54

В'язниця за брехню в деклараціях: Рада прийняла закон з пропозиціями Зеленського Відео

15:50

Як правильно приколоти і носити справжній оберіг Відео

15:45

На Миколаївщині стартував новий етап "Великого будівництва" бетонної траси Н-14

15:43

В українському PS Store відбулося чергове підвищення цін на ігри

15:41

Гороскоп на липень-2021 для Близнюків: в яких сферах остерігатися прикрих несподіванок

15:24

Неймовірне вишневе варення без кісточок на зиму: покроковий рецепт Відео

15:22

Від 5 до 50 копійок за літр: в Україні мережі АЗС підняли ціни на паливо

15:14

Меган Фокс зробила камінг-аут і викликала фурор

Реклама
15:10

Рада підтримала закон, що віддає іноземцям вирішальні голоси при призначенні суддів Відео

15:04

"Це нестерпно": директор МакЅим з лікарні звернулася до фанатів і ЗМІ

14:50

У Telegram тепер можна задонатити власнику каналу

14:43

Врятував трьох дітей: на Прикарпатті шукають батька, який виштовхнув дочок з води Відео

14:25

"Рада розвалюється": депутат Скороход засвітилася в парламенті зі скандальним принтом на піджаку

14:12

Китайці зробили смартфон, який заряджається за 10 хвилин і вміє змінювати колір Відео

14:07

"Моральне жлобство і брехня": Mamarika посварилася з чоловіком перед пологами

13:56

Ногами по голові: у Польщі до півсмерті відгамселили українця за розмову рідною мовою

13:41

МОЗ: щеплених індійською вакциною CoviShield українців повинні випускати за кордон Відео

13:37

Прямо на ходу: у Харкові загорілася маршрутка з пасажирами Відео

13:34

Легендарний режисер Квентін Тарантіно йде з кіно

13:06

Нескінченний штурм і боротьба: що обіцяє Тельцю гороскоп на липень-2021

13:04

На крок ближче до дешевих айфонів: служба підтримки Apple заговорила українською

13:03

У МОЗ хочуть не пускати до школи невакцинованих учнів

12:45

Результатами "Великого будівництва" Зеленського вже користуються мільйони українців - експерт

12:35

Microsoft випустила першу публічну бета-версію Windows 11: як встановити

12:34

Крім CoronaVac і CoviShield: Кіпр спростив в'їзд для вакцинованих українців, проте не для всіх Відео

12:32

"Атомний гриб" над Києвом: з'явилося пояснення атмосферного явища, що лякає Відео

12:28

Коли в поїздах України оновлять вагони: Сумська публічно зажадала від Укрзалізниці відповіді Відео

12:22

До Євросоюзу не пускають усіх щеплених вакциною Covishield: в Індії пояснили, чому Відео

Реклама
12:05

Бійки біля Офісу Зеленського: ФОПи з трунами влаштували сутички з поліцією Відео

11:55

На Полтавщине чоловік купив за свої гроші матеріали для ремонту дороги, але їх тут же вкрали Відео

11:50

"Ти хворий?": у Раді побилися" слуги народу" Тищенко і Куницький, названо причину Відео

11:43

Працював у полі під час грози: блискавка вбила чоловіка на Херсонщині Відео

11:30

У метро Києва чоловік віз бійцівського собаку без намордника Відео

10:46

"Черепно-мозкові травми та хрускіт кісток": у Вінниці водій збив подружжя на пішохідному переході Відео

10:33

"На полі буде 40 млн українців": Зеленський зателефонував гравцям збірної напередодні матчу Євро-2020 Відео

10:19

Липень буде пекельним: синоптик пообіцяла спеку до +40 Відео

10:12

Мстять за Лукашенка: у Білорусі повністю розірвали відносини з ЄС Відео

10:00

Кучерява шеггі у стилі 70-х і зачіска Рейчел з 90-х: наймодніші жіночі стрижки літо 2021 Фото Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти