Дієтолог розповів, як поліпшити здоров'я за допомогою куркуми

Куркума / Monique van der Lint / Flickr

Є кілька відносно простих способів поліпшити здоров'я за допомогою куркуми. Про це дієтолог і лікар Джош Акс (Josh Axe) заявив у коментарі для порталу Daily Express.

Значною мірою користю для здоров'я куркума зобов'язана куркуміну — основній діючій речовині в складі кореня. На думку лікаря, Спеція однаково корисна у формі порошку, екстракту або таблеток. Її лікувальна дія поширюється на судини, шкіру, психіку, зовнішній вигляд.

Першою сферою поліпшення здоров'я Акс назвав профілактику тромбозу. Регулярне вживання куркуми допомагає захистити організм від утворення тромбів. Лабораторні дослідження і спостереження за тваринами показали, що куркума знижує ризик агрегації тромбоцитів — з'єднання один з одним.

При діабеті спеція в раціоні допоможе захиститися від стрибків цукру в крові. Будучи природним протизапальним і антиоксидантним засобом, куркума допомагає при деяких захворюваннях шкіри, а здоровою може надати "сяйво і блиск". Для цього можна використовувати маску для обличчя на основі куркуми.

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