Дієтолог розповів, чому не можна їсти пельмені на ніч

За словами лікаря, у людей з порушенням травної системи така їжа викличе швидше дискомфорт.
Лікар-дієтолог Борис Скачко розповів, чому пельмені на ніч їсти не варто, і в який час доби їх їсти найкраще.
За його словами, пельмені найкраще їсти на сніданок.
"Обсяг на один раз - це дві щільно зігнуті долоньки - це підв'язка під конкретну людину. Бажано пельмені їсти в першій половині дня, тому що м'ясо, начинка в них, досить довго перетравлюється. Якщо візьмемо курку, то це 5-6 годин, свинина, яловичина, баранина – це 9 годин", — сказав він.
Лікар пояснив, що не всім корисно їх їсти через поєднання тіста і жирного фаршу. Пельмені небезпечні тим, що це занадто важка їжа. У людей з порушенням травної системи така їжа викличе швидше дискомфорт — здуття живота, відчуття тяжкості, печію.
"Якщо ми лягли спати з не до кінця перевареними пельменями в кишечнику, то вночі вам будуть снитися гастрономічні сни, а з ранку буде поганий настрій і апетит, відповідно, поснідати пельменями ми не зможемо, хоча це прекрасний продукт на сніданок", - сказав дієтолог, передає Україна 24.
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Медики також кажуть, що покупні пельмені ще більш шкідливий продукт. Це найбільш важка їжа. Купуючи пельмені в супермаркеті, споживач не знає, наскільки небезпечні компоненти.
Такі напівфабрикати містять синтетичні добавки, консерванти, сіль. Натурального м'яса в таких пельменях немає. Тому дієтологи радять любителям пельменів готувати їх самостійно.
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