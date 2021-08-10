Дієтолог розповіла, кому не можна вживати кавуни / УНІАН

При яких захворюваннях не рекомендується їсти кавуни і яких правил варто дотримуватися при його вживанні-пояснила в коментарі Russia Today лікар-дієтолог і кандидат медичних наук Ксенія Селезньова.

Фахівець в інтерв'ю зазначила, що кавун не рекомендується вживати страждаючим від діабету через високий вміст цукру в ягоді.

"Ми рекомендуємо не їсти кілограмами, особливо тим, у кого є схильність до набору ваги, до цукрового діабету, тому що все-таки ягоди містять цукор — нехай і природний, а не білий, доданий, але тим не менш", — заявила дієтолог.

Селезньова порадила людям їсти кавун в першій половині дня, щоб не надавати серйозне навантаження на сечовидільну систему перед сном ‒ оскільки його переривання загрожує негативними змінами в харчовій поведінці протягом наступної доби.

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Нагадаємо, раніше в Україні вже стартував сезон кавунів - їх вже можна купити як в магазині, так і на ринку, але ціни кусаються. У порівнянні з цим же періодом минулого року кавуни подорожчали майже в три рази.

До того біолог Ірина Єжель розповіла, що купувати ранні кавуни можна, і пояснила, як вибрати хороший кавун.