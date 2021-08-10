УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Дієтолог розповіла, кому не можна вживати кавуни

10 серпня 2021, 01:37

Лікар порадила усім-усім людям їсти кавун в першій половині дня, щоб не надавати серйозне навантаження на сечовидільну систему перед нічним сном.

Кавун
Дієтолог розповіла, кому не можна вживати кавуни / УНІАН

При яких захворюваннях не рекомендується їсти кавуни і яких правил варто дотримуватися при його вживанні-пояснила в коментарі Russia Today лікар-дієтолог і кандидат медичних наук Ксенія Селезньова.

Фахівець в інтерв'ю зазначила, що кавун не рекомендується вживати страждаючим від діабету через високий вміст цукру в ягоді.

"Ми рекомендуємо не їсти кілограмами, особливо тим, у кого є схильність до набору ваги, до цукрового діабету, тому що все-таки ягоди містять цукор — нехай і природний, а не білий, доданий, але тим не менш", — заявила дієтолог.

Селезньова порадила людям їсти кавун в першій половині дня, щоб не надавати серйозне навантаження на сечовидільну систему перед сном ‒ оскільки його переривання загрожує негативними змінами в харчовій поведінці протягом наступної доби.

читайте такожВся справа в плямах: як вибрати кавун і чи варто купувати ранні ягоди

Реклама

Нагадаємо, раніше в Україні вже стартував сезон кавунів - їх вже можна купити як в магазині, так і на ринку, але ціни кусаються. У порівнянні з цим же періодом минулого року кавуни подорожчали майже в три рази.

До того біолог Ірина Єжель розповіла, що купувати ранні кавуни можна, і пояснила, як вибрати хороший кавун.

здоров'я кавун
Зараз ви переглядаєте новину «Дієтолог розповіла, кому не можна вживати кавуни». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Відновлення запасів і держрегулювання "на коліні": якими будуть ціни на АЗСВідновлення запасів і держрегулювання "на коліні": якими будуть ціни на АЗС Тарілка здорового харчування: чого і скільки слід їсти протягом дняТарілка здорового харчування: чого і скільки слід їсти протягом дня Чистильник організму №1: в якому вигляді буряк максимально корисний і для кого він небезпечнийЧистильник організму №1: в якому вигляді буряк максимально корисний і для кого він небезпечний Бізнес став віддавати перевагу "золотому матрацу"Бізнес став віддавати перевагу "золотому матрацу" Гороскоп на сьогодні 6 серпня для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі, винагорода і клопотиГороскоп на сьогодні 6 серпня для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі, винагорода і клопоти

Останні новини

16:19

День Незалежності України 2021 - що подивитися на 1+1 на свята

16:15

Ім'я Ірина: значення, щасливий день і сумісність з іншими

16:07

Могли битися за Україну: як українці Долгопят, Бакши і Голядкіна стали чемпіонами для інших країн

16:05

МЗС України викликало "на килим" білоруського дипломата через образи Лукашенка Відео

15:47

Прикмети на 11 серпня: що не можна робити на Різдво Миколи Чудотворця Відео

Реклама
15:41

"Небезпечний купальник": Леся Нікітюк засвітила груди під занадто відкритим нарядом

15:22

Опитування показало, які партії українці хочуть бачити в Раді: лідирують 4 політсили

15:18

Скандал з фото Магучіх: Кремінь оцінив обійми українки з росіянкою на Олімпіаді Відео

15:00

На Рівненщині батько по-звірячому ґвалтував доньку, поки дружина була на роботі Відео

14:41

Секс в Одесі на 25 поверсі потрапив на очі сусідів: знімали і учасники події, і очевидці

14:19

Після пекла вріже похолодання: українців попередили про різку зміну погоди Відео

14:15

Виговський замість Крищенка: ЗМІ дізналися про призначення нового очільника поліції Києва Відео

14:14

Творці Кріпосної пояснили, навіщо замінили актрису головної ролі

13:58

У Києві лікар відмовив у терміновій допомозі дитині: подробиці скандалу Відео

13:56

Гороскоп на сьогодні 10 серпня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів, хаос або застуда Відео

13:55

У Дніпрі заохочуватимуть спортсменів вітрильного спорту: у міськраді розповіли подробиці

13:51

Ще один удар: Євросоюз запровадив нові санкції проти режиму Лукашенка

13:44

Очищення річок за допомогою очерету: школярку з Херсонщини Вікторію Панченко визнали генієм у США Відео

13:38

Віра Брежнєва без ліфчика засвітила гнучкі форми у відвертому вбранні

13:35

Лукашенко чекає, що Київ зателефонує і про щось прохатиме Погляд

Реклама
13:30

Призерам ОІ-2020 виплатять $2 млн: хто з українських атлетів заробить найбільше Відео

13:12

"Велике будівництво" відремонтує трасу Т-07-37, яка веде до бальнеологічних курортів Закарпаття

13:09

Зеленський залишив конкурентів позаду: свіжий президентський рейтинг показав фаворитів українців

13:04

Що готувати на Медовий Спас 2021: смачне меню і прості рецепти Відео

13:00

Сина Єлизавети II звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої

12:54

Школи з 1 вересня на дистанційці: як працюватимуть заклади, де вчителі не прищепилися від COVID-19 Відео

12:48

У КМДА розповіли про підготовку до локдауну: запроваджують систему спецперепусток на транспорт Відео

12:00

Україна в ООН закликала Росію припинити агресію і зробила заяву щодо Чорного та Азовського морів Відео

11:58

Скандал на Буковині: водій автобуса вигнав з салону бійця ООС зі словами "я його туди не посилав"

11:42

У моду на осінь 2021 повертається фарбування волосся в стилі 90-х та гарний мідний колір Фото

11:32

Магнітна буря 10 серпня 2021: сила удару і поради, як захиститися

11:23

"Дика потворність": Фаріон назвала Магучіх "біосміттям" і зажадала повернути її олімпійську медаль Відео

11:02

Різке похолодання і сім дощових періодів: синоптик уточнив прогноз погоди на серпень в Україні

10:48

Названо напій, який може вберегти від хвороби Альцгеймера

10:44

Фото голими та пропозиція інтиму: відомого актора Талашка звинуватили в домаганнях Відео

10:14

Pfizer vs Moderna: вчені розкрили, яка вакцина ефективніша від Дельта-штаму Відео

09:39

Скандал з Магучіх: Беленюк підтримав легкоатлетку після її фото з росіянкою Відео

09:21

Коли українці зможуть побачити зорепад Персеїди-2021: де і коли дивитися Відео

08:58

"Пішла геть, утирочна": у Києві в супермаркеті спалахнув скандал через маску Відео

08:22

Коронавірус в Україні 10 серпня: за добу поставили 781 новий діагноз

Реклама
08:15

Сніг зникне, а Україна перетворитися на тропіки: кліматолог дала страшливий прогноз Відео

08:09

Газова війна РФ з Європою і блокада СП-2: експерт назвав головну проблему запуску проєкту Газпрому Відео

07:47

Штам Дельта - це фініш: учений спрогнозував розвиток пандемії COVID-19 Відео

07:45

Постріл собі в голову: чим страшний новий ракетний комплекс Путіна "Сармат" Погляд

07:10

Розрив з Україною і ультиматум від Путіна: Ілларіонов пояснив мету виступу Лукашенка Відео

07:07

У яхт-клубі Дніпра тримають на прив'язі покалічену овечку Відео

06:37

Можна сплутати із сезонною алергією: лікар назвав основні симптоми штаму коронавірусу Дельта Відео

06:30

Білоруська опозиція - найбільший факап року: чому Білорусі не загрожують знову масові протести Погляд

06:02

Дарина Петрожицька роздяглася і звела з розуму шанувальників шикарними формами

05:28

Напився і валізою прикинувся: у Шереметьєво чоловік намагався здатися в багаж і застряг у сканері Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти