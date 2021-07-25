Дієтологи назвали причину, чому не можна їсти після шостої вечора

Перед сном найкраще відмовитися також від деяких напоїв.
Багато хто з нас чули, що не можна їсти після шостої вечора. Але, думка експертів розділилися, хтось стверджує, що не потрібно - якщо ви хочете схуднути, а хтось навпаки - що потрібно, але певні продукти.
Дієтологи все ж стверджуючи, що після 18:00 можна їсти тільки легку їжу – овочі, салати, запечену рибу, варене або запечене м'ясо.
На думку експертів, не варто їсти пізно ввечері, це стрес і велике навантаження для шлунка і всіх органів. До того ж ви отримаєте, як бонус – поганий сон.
Оптимальний час для прийому їжі – за 3-4 години до сну.
Варто відзначити, що на думку експертів – у кожного повинен бути свій особистий, комфортний графік прийому їжі, які підходить тільки вам. Але, не варто їсти 2 рази на день – це загрожує набором зайвої ваги.
Однозначно ввечері не варто їсти жирну і гостру їжу, а також – солодке і занадто солоне, щоб не отримати набряки на ранок.
Ідеальний варіант вечері:
- жегкий салат для не жирна риба з салатом зі свіжих овочів або коренеплодів і зелені
- пісне м'ясо зі свіжими або печеними овочами
- натуральне желе або домашній сорбет
Перед сном найкраще відмовитися також від деяких напоїв, таких як: кава, алкоголь і солодкі газовані напої.
Найкраще випити для хорошого сну - зелений чай, тепле молоко з медом, кефір і трав'яний чай.
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