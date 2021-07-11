Дієтологи розповіли, який вид кави дуже небезпечний для здоров'я

Вчені розповіли про користь кави / pixabay

Кардіологи з США досліджували харчування понад 20 тис. осіб та прийшли до висновку, що вживання кави вранці знижує ризик серцево-судинних захворювань на 30%, пишуть Вести.

У дослідженнях бралась до уваги лише справжня кава з кофеїном. Саме вона, на думку лікарів, дає бадьорість і гарний настрій. А це безпосередньо впливає на самопочуття. Має значення і кількість випитого напою - це 1-2 чашки кави на день.

Модний останнім часом напій без кофеїну, як не дивно, має негативний вплив на здоров'я. На думку медиків, кава без кофеїну збільшує ризик серцевої недостатності.

З американськими докторами згодні також і дієтологи. Єдине застереження - вживатися кава повинна бути без будь-яких хімічних добавок та з мінімальною кількістю цукру.

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Раніше Главред писав про те, що для багатьох кава - їх улюблена, а деякі навіть незамінна частина кожного дня. Тим не менш, існує також постійний потік часто суперечливих один одному досліджень, що пропонують докази як переваг, так і ризиків, пов'язаних з кавою.

Нове велике дослідження показало, що кава всіх видів знижує ризик хронічних захворювань печінки, ожиріння печінки, раку печінки і смерті від хронічних захворювань печінки.