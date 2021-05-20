Дієтологи заявили про підступну небезпеку гречки

На думку дієтологів, в першу чергу гречка небезпечна для жінок старше 40-45 років.
Крім корисних властивостей, які має гречана каша, виявилося, що в популярній крупі українців є також ряд негативних властивостей цього продукту, які можуть буквально "вбити" здоров'я. Дієтологи розповіли про те, для кого гречка може стати небезпечним продуктом.
Як виявилося, в гречці є дефіцит важливих мікроелементів в організмі, що може спричинити за собою остеопороз і руйнування зубів, пише Today UA.
На думку дієтологів, в першу чергу гречка небезпечна для жінок старше 40-45 років, тому що через недостатнє засвоєння кальцію істотно виростає ризик розвитку остеопорозу.
Також обережними з гречкою необхідно бути і людям, у яких є проблеми з травленням, – у них вона може викликати спазми шлунка та інші неприємні явища.
Людям, що страждають від алергії, варто зовсім відмовитися від цієї крупи, а хворим на цукровий діабет, гіпертонікам, людям з нирковою недостатністю або виразкою шлунка, а також вагітним варто їсти гречану кашу дуже рідко – не більше 1-2 разів на місяць.
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Також експерти відзначають, що спроба схуднути за допомогою гречаної дієти може забезпечити цілий букет неприємних наслідків і буквально "вбити" здоров'я.
Серед побічних ефектів від такої дієти можуть бути головні болі, апатія, занепад сил і загальмованість.
Однак, підкреслюють експерти, зовсім відмовлятися від гречаної каші не варто – адже вона зміцнює організм і захищає від онкології.
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