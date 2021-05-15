Доктор Комаровський назвав головний спосіб зараження коронавірусом

Як люди заражаються коронавірусом / УНІАН

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, як насправді відбувається передача COVID-19 і якими способами запобігти зараженню.

За його словами, люди перестали належним чином провітрювати приміщення, і закликав навчитися жити в протягах.

Про користь протяг, доктор Комаровський розповіла на своєму YouTube-каналі.

Комаровський зазначає, що COVID-19 - це теж летюча вірусна інфекція.

"Хлопці, давайте відкриємо вікна! Давайте, врешті-решт, боротися з ось цими всіма клушами і психопатами, для яких відкрита кватирка в міському транспорті — це чи не найстрашніша біда", — закликав глядачів доктор.

Він також порадив навчити дітей стежити за тим, щоб кватирки в навчальних класах завжди були відкриті. Тим же, на кого погано діє протяг, Комаровський порекомендував навчитися жити з ним.

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"Нам усім треба навчитися жити в протягах", - констатував він.

Раньше Главред також наводив слова Комаровського, що основним шляхом зараження коронавірусом досі вважався повітряно-крапельний, проте з'ясувалося, що вірус частіше передається аерозольним шляхом.

10 доказів того, що основним шляхом зараження коронавірусом є саме аерозольний.

суперрозповсюджувачі - люди, які заразили максимальну кількість оточуючих, з більшістю з них не контактували безпосередньо, вірус переносився на великі відстані потоками повітря

зараження без прямого контакту - так заражалися люди, що пливли на кораблі і не виходили з каюти

безсимптомні носії - люди, не кашляючи і не чхаючи, заражають оточуючих

у приміщенні ймовірність заразитися багаторазово зростає, а вентиляція приміщень істотно зменшує ризик зараження внутрішньолікарняне інфікування - повітряно-крапельний шлях виключений наявністю масок і респіраторів, а люди все одно заражаються

в ході деяких досліджень життєздатний вірус був виявлений в повітрі

також життєздатний вірус був виявлений в повітроводах і фільтрах вентиляційних систем

в ході експерименту над тваринами вірус по повітрю передавався від інфікованої тварини здорової особини в іншій клітці без будь-яких контактів

немає жодного дослідження про неможливість повітряної передачі вірусу

немає аргументів про те, що домінуючу роль в зараженні відіграють контактний або повітряно-крапельний шляхи передачі

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Доктор Комаровський - про що раніше повідомляв Главред: