Доктор Комаровський назвав головний спосіб зараження коронавірусом

За словами Комаровського, люди перестали належним чином провітрювати приміщення, і закликав навчитися жити в протягах.
Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, як насправді відбувається передача COVID-19 і якими способами запобігти зараженню.
За його словами, люди перестали належним чином провітрювати приміщення, і закликав навчитися жити в протягах.
Про користь протяг, доктор Комаровський розповіла на своєму YouTube-каналі.
Комаровський зазначає, що COVID-19 - це теж летюча вірусна інфекція.
"Хлопці, давайте відкриємо вікна! Давайте, врешті-решт, боротися з ось цими всіма клушами і психопатами, для яких відкрита кватирка в міському транспорті — це чи не найстрашніша біда", — закликав глядачів доктор.
Він також порадив навчити дітей стежити за тим, щоб кватирки в навчальних класах завжди були відкриті. Тим же, на кого погано діє протяг, Комаровський порекомендував навчитися жити з ним.
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"Нам усім треба навчитися жити в протягах", - констатував він.
Раньше Главред також наводив слова Комаровського, що основним шляхом зараження коронавірусом досі вважався повітряно-крапельний, проте з'ясувалося, що вірус частіше передається аерозольним шляхом.
10 доказів того, що основним шляхом зараження коронавірусом є саме аерозольний.
- суперрозповсюджувачі - люди, які заразили максимальну кількість оточуючих, з більшістю з них не контактували безпосередньо, вірус переносився на великі відстані потоками повітря
- зараження без прямого контакту - так заражалися люди, що пливли на кораблі і не виходили з каюти
- безсимптомні носії - люди, не кашляючи і не чхаючи, заражають оточуючих
- у приміщенні ймовірність заразитися багаторазово зростає, а вентиляція приміщень істотно зменшує ризик зараження внутрішньолікарняне інфікування - повітряно-крапельний шлях виключений наявністю масок і респіраторів, а люди все одно заражаються
- в ході деяких досліджень життєздатний вірус був виявлений в повітрі
- також життєздатний вірус був виявлений в повітроводах і фільтрах вентиляційних систем
- в ході експерименту над тваринами вірус по повітрю передавався від інфікованої тварини здорової особини в іншій клітці без будь-яких контактів
- немає жодного дослідження про неможливість повітряної передачі вірусу
- немає аргументів про те, що домінуючу роль в зараженні відіграють контактний або повітряно-крапельний шляхи передачі
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Доктор Комаровський - про що раніше повідомляв Главред:
- Комаровський розвінчав популярний міф про дітей і коронавірус. За його словами, в 50% випадків ви навіть не помітите, що дитина хвора на коронавірус.
- Євген Комаровський піддав жорсткій критиці запобіжні заходи в боротьбі з коронавірусом COVID-19 у школах і дитячих садках.
- Також Комаровський назвав ліки, які категорично не можна приймати при коронавірусі.
- Лікар-педіатр розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.