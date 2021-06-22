Експерт повідав, з якими продуктами поєднується сир, а з якими його краще не їсти

З якими продуктами поєднується сир / Pixabay

Фахівець зі зниження ваги клініки "Борменталь" в Челябінську повідав, з якими продуктами є сир корисно, а з якими навпаки дуже шкідливо, пише РИА Новости.

"Сир поєднується з будь-якими продуктами. Однак велика кількість білка викликає виражену інсулінову відповідь (інсулін — гормон, який регулює метаболізм вуглеводів — прим. ред.). Це означає, що організм засвоює поживні речовини швидше. Додавання жиру до білка інсулінову відповідь знижує (тому сир з жирністю 9% або сир зі сметаною корисніше, ніж знежирений — прим. ред.). Тим, у кого є проблеми з підвищеним рівнем цукру, не слід поєднувати сир з простими вуглеводами: наприклад, варенням, медом, перестиглими бананами", — говорить Павло Ісанбаєв.

За словами фахівця, краще додати до сиру зелень, болгарський перець або обирати сир з більш високою жирністю — хоча б 5%.

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Ще один здоровий варіант - з'їсти перед сиром порцію овочів - у вигляді капусти або зелені: клітковина знизить інсулінову відповідь.

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