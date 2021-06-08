Експерт розповіла, яку сіль обов'язково потрібно їсти

Дієтолог назвала найкориснішу сіль / Фото : pixabay.com

Вживання солі у розумних кількостях піде організму на користь, а повна відмова від цього продукту може загрожувати розвитком різних захворювань. Лікар-дієтолог Ірина Бережна розповіла, яку сіль і в яких кількостях потрібно їсти.

За словами експерта, постійний надлишок солі в раціоні може провокувати підвищення кров'яного тиску, а це несприятливо впливає на стан серця і судин, передає Радіо Sputnik.

Повна відмова від солі може привести до виникнення дефіциту натрію і хлору в організмі. Це може стати причиною головного болю, запаморочення, слабкості, порушення травлення і зниження артеріального тиску.

"Без солі ми жити не можемо. Хлорид натрію входить до складу крові, сліз, сечі та інших рідин. Сіль нам потрібна", - сказала Бережна.

Скільки солі можна їсти на день

Допустима норма солі на день - не більше семи грамів. При цьому краще вибирати йодовану сіль, яка дозволить заповнити нестачу йоду. Його дефіцит в організмі здатний привести до захворювань щитовидної залози, знизити працездатність і мозкову діяльність, а також підвищити стомлюваність.

При цьому важливо враховувати, що у йодованої солі досить короткий термін зберігання. Замінити її можна на морську сіль, в якій більше мікроелементів і є речовини, що утримують йод.

Як повідомляв Главред, раніше експерти розповіли, чим корисна морська сіль. А дієтолог Катерина Медушкіна розвінчала міф про те, що на дієті краще вживати соєвий соус замість солі.