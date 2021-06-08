УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Експерт розповіла, яку сіль обов'язково потрібно їсти

8 червня 2021, 04:37

Зловживати сіллю не варто. Надлишок цього продукту може привести до розвитку різних захворювань.

солі
Дієтолог назвала найкориснішу сіль / Фото : pixabay.com

Вживання солі у розумних кількостях піде організму на користь, а повна відмова від цього продукту може загрожувати розвитком різних захворювань. Лікар-дієтолог Ірина Бережна розповіла, яку сіль і в яких кількостях потрібно їсти.

За словами експерта, постійний надлишок солі в раціоні може провокувати підвищення кров'яного тиску, а це несприятливо впливає на стан серця і судин, передає Радіо Sputnik.

Повна відмова від солі може привести до виникнення дефіциту натрію і хлору в організмі. Це може стати причиною головного болю, запаморочення, слабкості, порушення травлення і зниження артеріального тиску.

"Без солі ми жити не можемо. Хлорид натрію входить до складу крові, сліз, сечі та інших рідин. Сіль нам потрібна", - сказала Бережна.

Скільки солі можна їсти на день

Допустима норма солі на день - не більше семи грамів. При цьому краще вибирати йодовану сіль, яка дозволить заповнити нестачу йоду. Його дефіцит в організмі здатний привести до захворювань щитовидної залози, знизити працездатність і мозкову діяльність, а також підвищити стомлюваність.

При цьому важливо враховувати, що у йодованої солі досить короткий термін зберігання. Замінити її можна на морську сіль, в якій більше мікроелементів і є речовини, що утримують йод.

Як повідомляв Главред, раніше експерти розповіли, чим корисна морська сіль. А дієтолог Катерина Медушкіна розвінчала міф про те, що на дієті краще вживати соєвий соус замість солі.

здоров'я сіль дієтолог
Зараз ви переглядаєте новину «Експерт розповіла, яку сіль обов'язково потрібно їсти». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Макс Барських пояснив, чому не знімає кліпи в УкраїніМакс Барських пояснив, чому не знімає кліпи в Україні Путін вибухнув вимогою до України щодо Донбасу і зробив заяву про "ЛДНР"Путін вибухнув вимогою до України щодо Донбасу і зробив заяву про "ЛДНР" Північний потік-2 добудовують: чому Європа насправді нам "не повинна"Північний потік-2 добудовують: чому Європа насправді нам "не повинна" Скандал навколо сходження на Еверест вчительки з Прикарпаття: брехня, викриття та зізнанняСкандал навколо сходження на Еверест вчительки з Прикарпаття: брехня, викриття та зізнання Феномен Мергенштерна: чим російське дияволеня завоювало УкраїнуФеномен Мергенштерна: чим російське дияволеня завоювало Україну

Останні новини

10:22

Тунелі з золотом і золоті ікони: суд виправдав спійманого на хабар чиновника з Миколаєва

10:12

Санкції проти Білорусі: експерт пояснив, як потрібно терміново реагувати Україні

09:47

У Харкові чоловік жбурнув гранату в компанію хлопців: деталі про постраждалих Відео

09:32

Київ і Вашингтон скоординували позиції перед зустріччю Байдена і Путіна - ОП Відео

09:30

Ринок добровільного медичного страхування в Україні щорічно зростає на майже 20% новости компании

Реклама
09:26

9 червня - свято друзів: як привітати з Днем друзів 2021 і що не можна робити

09:21

На Волині психопат-рецидивіст зґвалтував рідну сестру Відео

09:21

Як Росія може зробити Штатам "боляче" Погляд

08:58

Карпати колихнув другий за тиждень землетрус

08:19

Коронавірус в Україні 9 червня: названо лідера серед регіонів за кількістю нових діагнозів Відео

08:02

Пономарьов розповів, чим загрожує Україні зустріч Байдена і Путіна у Женеві Відео

07:52

Гроза, град і шквали: синоптик попередив про погодні неприємності Відео

07:45

Тіна Кароль спустила штани і засвітила спокусливу білизну

07:11

У Росії загорілася реанімація коронавірусної лікарні: є жертви Відео

07:08

Речі, яким не місце у шафі жінок після 40 років Відео

07:08

Сотні тисяч доз: у Білому домі підтвердили, що дадуть Україні вакцину від COVID-19 Відео

06:40

Україна володіє всіма необхідними інструментами для приєднання до НАТО - Блінкен

06:30

День медичного працівника 2021: якого числа, традиції та привітання Фото Відео

06:19

Солодка пігулка від США: чого чекати від зустрічі Зеленського і Байдена Погляд

06:00

Гордон зробив небезпечний для України прогноз щодо зустрічі Байдена і Путіна Відео

Реклама
05:31

Названо найнебезпечніший жир в організмі людини: що з ним робити Відео

05:03

Як харчуються японці з "острова безсмертних" Окінава: три головні поради Відео

04:25

"Президент Притула": експерт оцінив шанси шоумена "відкусити по-крупному" Відео

04:22

Легкий манікюр на літо 2021, який заворожує з першого погляду Фото Відео

03:51

Вчені розповіли, чи небезпечно для очей вживання кави Відео

03:50

Чи зменшило носіння масок ризик заразитися коронавірусом - відповідь вчених Відео

03:04

Джокер Хоакін Фенікс зізнався, чи буде його син веганом

02:26

Леді Гага без трусів і з безневинним обличчям викликала фурор

01:53

Гороскоп на завтра 10 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: велике везіння та неймовірні пропозиції Відео

00:51

У Євросоюзі зробили попередження Росії через ситуацію з режимом Лукашенка Відео

00:51

Експерт пояснив, як секретар РНБО "підклав свиню" Зеленському

00:25

Байден заявив про погрози режиму Лукашенка Вашингтону і вдарив санкціями по Білорусі Відео

00:04

Гороскоп на сьогодні 9 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: провальний конфлікт та покарання Відео

08 червня, вівторок
23:46

Відмова США від санкцій проти СП-2: у Байдена розкрили деталі попередження Україні Відео

23:26

Не можете підтягнутися? Ось, що ваше тіло намагається вам сказати Відео

23:07

Зустріч Зеленського і Байдена: у США назвали головні вимоги до України Відео

22:55

У Львові трагічно загинула чемпіонка України з пауерліфтингу

22:29

"Крим-це Україна": Зеленський отримав форму збірної, через яку обурюється Росія Відео

22:27

Макрон відреагував на соковитий ляпас, котрий отримав на вулиці

21:48

У НАБУ підтвердили справжність скандальних "плівок Медведчука" Відео

Реклама
21:14

Серцевий напад: найкраще рослинне масло для зниження ризику Відео

21:12

Росія поскаржилася в УЄФА через Крим і "Слава Україні" на футболках української збірної Відео

20:54

"Диявольське" сонячне затемнення 10 червня 2021 року: астролог попередив про загрозу "великої води"

20:44

Від чого підвищується і знижується тиск: лікар дав коротку відповідь Відео

20:28

Секс в машині: сексолог назвав незвичайні пози Відео

20:17

У Байдена зробили заяву про допомогу Україні через добудову і запуск Північного потоку-2 Відео

20:11

Суд ухвалив остаточне рішення щодо ліквідації УПЦ КП

20:11

У стилі товариша Сталіна: що не так з ідеєю про висадку мільярда дерев Погляд

20:07

Зеленський оголосив Байдену про нову ініціативу Києва щодо вступу України до НАТО Відео

19:57

Світлана Лобода залишилася без продюсера

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти