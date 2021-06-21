УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Експерти перерахували сім ознак "алкогольного Альцгеймера"

21 червня 2021, 03:50

На відміну від звичайної хвороби Альцгеймера, кажуть вчені, недоумство, пов'язане з алкоголем, поступово, з плином часу може перестати прогресувати.

Вино
Експерти перерахували п'ять ознак "алкогольного Альцгеймера" / УНІАН

Недоумство, викликане надмірним або хронічним вживанням алкоголю, вражає людей у віці від 40 до 50 років. Лікарі благодійної організації Alzheimer's Society назвали кілька ознак погіршення стану мозку у людей, які вживають спиртне, повідомляє портал Daily Express.

На відміну від хвороби Альцгеймера, слабоумство, пов'язане з алкоголем, з плином часу може перестати прогресувати. Якщо людина з алкогольною деменцією перестане вживати алкоголь, можливо часткове або повне відновлення. Один з перших ознак того, що алкоголь шкодить мозку, проявляється в тому, що людині важко зосередитися на завданні, не відволікаючись. Друга ознака - труднощі з вирішенням проблем, плануванням і організацією. Третя - проявляється в складнощах з постановкою цілей, судженнями і здатністю приймати рішення.

Четверта ознака можна виявити по нестачі мотивації для виконання дій. У тому числі таких важливих, як їжа і питво. П'ята ознака пошкодження мозку, викликаного алкоголем, в тому, що людина менше розуміє, як думають або відчувають інші люди, частіше відчуває емоційну нестабільність, спалахи дратівливості або байдужої поведінки.

Шоста ознака - проблеми з пам'яттю: від нездатності прийняти нову інформацію до швидкого забування деталей розмови. Сьома - нестабільність настрою, яке може коливатися між апатією, депресією або дратівливістю.

читайте такожСимптоми деменції: дві проблеми з грошима, що вказують на те, що ви, можливо, на ранніх стадіях

Нагадаємо, раніше нове дослідження показало, що регулярне вживання білого рису безпосередньо пов'язане з підвищенням рівня цукру в крові.

Виявилося, що вживання білого рису значно збільшує ризик розвитку цукрового діабету - оскільки в процесі подрібнення і полірування рису пропадає значна частина поживних речовин (в першу чергу вітамін B).

спиртні напої хвороба Альцгеймера
Зараз ви переглядаєте новину «Експерти перерахували сім ознак "алкогольного Альцгеймера"». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гороскоп на 18 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: таємна підстава та круті зміниГороскоп на 18 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: таємна підстава та круті зміни "Твориться якесь пекло, людей зносить разом з авто": повінь в Ялті стала рекордною за 100 років"Твориться якесь пекло, людей зносить разом з авто": повінь в Ялті стала рекордною за 100 років Коли День медика 2021: якого числа, традиції та привітанняКоли День медика 2021: якого числа, традиції та привітання У Росії розбився літак, багато жертв і постраждалихУ Росії розбився літак, багато жертв і постраждалих Заява Путіна і Байдена щодо Донбасу: експерт пояснив, до чого готуватися УкраїніЗаява Путіна і Байдена щодо Донбасу: експерт пояснив, до чого готуватися Україні

Останні новини

01:28

Ексагент ЦРУ пояснив, чому РФ переграє США по Україні

00:19

Гороскоп на cьогодні 22 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: захисний купол та любовні зміни Відео

00:16

Названо топ-9 продуктів, які ніколи не зіпсуються Відео

21 червня, понеділок
23:24

Лікар розповіла про підступну небезпеку абрикос Відео

22:56

Під Києвом потонули діти з батьком, які плавали на надувному матраці Відео

Реклама
22:38

Комаровський пояснив, як цитокіновий шторм вбиває організм Відео

22:23

Смертельний вибух під Києвом: з'ясувалася можлива причина Відео

22:05

У TikTok запустили новий небезпечний челленж, за який можуть "викрутити руки"

21:47

Шевченко різко прокоментував провальну гру збірної України на Євро-2020 з Австрією Відео

21:35

Спалахи та хаос: опубліковано липневий місячний календар 2021

21:27

Зеленський відреагував на смертельний вибух під Києвом Відео

21:09

Україну чекає посуха: метеорологи дали новий прогноз Відео

20:57

Режисерське видання гри Кодзіми Death Stranding вийде вже скоро Відео

20:52

Україна - Австрія 0:1, збірна Шевченка програла третій матч на Євро-2020 Відео

20:15

Від авто нічого не залишилося: у Черкасах трапилася страшна аварія, багато жертв Відео

20:14

Олігарх Фірташ відреагував на жорсткі санкції РНБО Відео

20:05

Перемога Пашиняна: зовнішні сили мають бути задоволені Погляд

19:59

У Windows 11 повернеться одна з фішок "сімки" Відео

19:31

Будапешт висунув Києву нове звинувачення через "список ворогів" на Миротворці Відео

19:30

Порошенка "спіймали" під час відпочинку в шикарному турецькому готелі

Реклама
19:25

Лікар попередив українців про новий і дуже небезпечний штам коронавірусу Відео

19:04

В Україні різко змінилися ціни на ранню капусту: яка зараз вартість

18:53

Лікарі назвали продукт, з яким небезпечно поєднувати каву Відео

18:45

Quake живий – легендарну серію шутерів перезапустять з головним героєм жінкою Відео

18:31

У Росії після ДТП спалахнув автобус з дітьми

18:10

Під Києвом потужний вибух розтрощив квартири в п'ятиповерхівці, є жертва Відео

18:07

Під Дніпром вчитель жорстоко зґвалтував школярку на випускному Відео

17:38

Новий удар по режиму Лукашенка: Вашингтон запровадив санкції проти Мінська Відео

17:31

Під Києвом чоловік влаштував криваві розбірки з братом і заколотив його сокирою Відео

17:29

Samsung презентувала Galaxy M32 – бюджетний смартфон з великим акумулятором Відео

17:03

Які обереги повинні бути в кожному будинку: 10 найнадійніших Відео

16:56

"Треш" у Бердянську: туристів атакують морські блохи та не дають купатися Відео

16:38

Супер-модель пояснила, як зберегти молодість і красу шкіри до старості Відео

16:25

Близько до фотореалізму: ентузіаст запустив третього "Відьмака" з 50 графічними модами Відео

16:25

Синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання Відео

16:15

Ароматна та смачна молода картопля в духовці – рецепт Відео

15:59

Люди купаються в каламутній рідині: у Києві затоку Дніпра заповнює невідомий бруд Відео

15:50

Cyberpunk 2077 повернули в PS Store за зниженою ціною

15:14

День Святого Духа 2021: що не можна робити і як відзначається свято в православ'ї Фото

15:13

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 поділилися новими подробицями гри Відео

Реклама
14:55

Євросоюз вдарив новими санкціями по режиму Лукашенка і його сім'ї Відео

14:24

У Бухаресті українські фанати намовили австрійців заспівати матюкливий хіт про Путіна Відео

14:24

Що дозволило СРСР перемогти Німеччину: факти про Ленд-ліз Погляд

14:10

"Прилетіло по щах": у центрі Києва побили стримера, який поцілував дівчину Відео

13:48

У Німеччині оголосили, коли з'являться результати переговорів з США щодо Північного потоку-2 Відео

13:46

Samsung презентувала лінійку ігрових моніторів Odyssey 2021

13:14

Україну "підсмажить" до +35 градусів: синоптик попередила про екстремальну спеку Відео

13:13

Україна - Австрія: букмекери назвали переможця зустрічі Відео

13:05

Понад 40 000 людей підтримали ідею залишити главу Amazon в космосі

13:02

Швидкий літній обід за 20 хвилин: рецепти ідеального блюда Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти