Експерти перерахували сім ознак "алкогольного Альцгеймера"

Експерти перерахували п'ять ознак "алкогольного Альцгеймера" / УНІАН

Недоумство, викликане надмірним або хронічним вживанням алкоголю, вражає людей у віці від 40 до 50 років. Лікарі благодійної організації Alzheimer's Society назвали кілька ознак погіршення стану мозку у людей, які вживають спиртне, повідомляє портал Daily Express.

На відміну від хвороби Альцгеймера, слабоумство, пов'язане з алкоголем, з плином часу може перестати прогресувати. Якщо людина з алкогольною деменцією перестане вживати алкоголь, можливо часткове або повне відновлення. Один з перших ознак того, що алкоголь шкодить мозку, проявляється в тому, що людині важко зосередитися на завданні, не відволікаючись. Друга ознака - труднощі з вирішенням проблем, плануванням і організацією. Третя - проявляється в складнощах з постановкою цілей, судженнями і здатністю приймати рішення.

Четверта ознака можна виявити по нестачі мотивації для виконання дій. У тому числі таких важливих, як їжа і питво. П'ята ознака пошкодження мозку, викликаного алкоголем, в тому, що людина менше розуміє, як думають або відчувають інші люди, частіше відчуває емоційну нестабільність, спалахи дратівливості або байдужої поведінки.

Шоста ознака - проблеми з пам'яттю: від нездатності прийняти нову інформацію до швидкого забування деталей розмови. Сьома - нестабільність настрою, яке може коливатися між апатією, депресією або дратівливістю.

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