Чи є психопатія у фанатів обміну відвертими фото по мережі - відповідь психологів

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Для того, щоб виявити зв'язок між рисами особистості, схильної до нарцисизму, макіавеллізму або психопатії, і секстингом (тягою до постійного обміну інтимними фото по мережі) міжнародна група психологів провела опитування понад 6000 учасників в 11 країнах, підсумки дослідження були опубліковані в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Психологи з'ясували, що люди, яким подобається розсилати Відверті повідомлення, як правило, схильні до нарцисизму і макіавеллізму. Нарцисизм проявляється в особистості тягою до самозвеличення, гордості, в егоїзмі і відсутності співчуття. Макіавеллізм - тяга до маніпуляцій і експлуатації інших, цинічною зневагою до моралі і зосередженням на власних інтересах і обмані.

В ході опитування дослідники розрізняли три типи секстингу- "експериментальний" (за згодою),"ризикований"(під впливом спиртного/психотропних речовин або з незнайомими людьми) і "обтяжуючий" (під тиском, із загрозою, без згоди). Вчені провели анонімне онлайн-опитування 6093 учасників (3682 дівчинки і 2401 хлопчик) у віці від 13 до 30 років. Метою опитування було визначити частоту відправлень і отримань повідомлень фото/Відео з сексуальним підтекстом на мобільний телефон і / або через соціальні мережі.

Виявилося, що спільне використання трьох типів сексуальних повідомлень (експериментальних, ризикованих і провокаційних) було продиктовано рисами макіавеллізму і нарцисизму, але не психопатією.

"Результати показали, що хлопчики, швидше за все, були залучені до ризикованого секстування та форми секстування з обтяжуючими обставинами. Чоловіки частіше займалися секстингом під тиском, наприклад, з боку партнера", - повідомили психологи.

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Нагадаємо, раніше вчені з'ясували: незважаючи на стереотип-мовляв, все до Єдиного чоловіки зраджують партнеркам - в реальності до цього схильні тільки окремі особини "сильної статі".

До того в мережі опублікували топ-3 причин, чому жінки шукають секс на стороні.