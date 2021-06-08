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"Головний вбивця": лікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках України

8 червня 2021, 00:14

Через проблеми, що провокують трансжири, у світі щороку помирають 18 мільйонів людей.

Лікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках України
Лікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках України / 1zoom.ru

Продукти, до складу які входять трансжири, провокують серцево-судинні захворювання і, врешті-решт, призводять до смерті.

Через проблеми, що провокують трансжири, у світі щороку помирають 18 мільйонів людей. Що стосується України, то наша країна знаходиться в топі країн зі смертності від серцево-судинних хвороб.

Чим погані трансжири, якою має бути їхня денна норма і до складу яких продуктів їх додають найчастіше, розповів Обозревателю президент Асоціації дієтологів України, автор національних рекомендацій зі здорового харчування, кандидат медичних наук, доцент Олег Швець.

Чим небезпечні трансжири для людини

Трансжири сьогодні - це найштучніший жир промислового виробництва. Його називають "частково гідрогенізований рослинний жир".

читайте такожРятує від ожиріння і хвороб серця: знайдено спосіб мінімізувати шкоду жирної їжіПотрапляючи в людський організм, вони підвищують вміст поганого холестерину. Це веде до запалення в кровоносних судинах і в інших органах. Результатом стає зменшення кровоносних судин і погіршення кровотоку.

Швець називав трансжири "найбільшим вбивцею на планеті, адже трансжир з того що міститься в легальній дозволеній їжі, є найбільш небезпечним інгредієнтом".

Важко назвати, наскільки швидко трансжири починають згубно впливати на організм - але точно відомо, що мова йде про регулярне споживання продуктів із трансжирами. При цьому під регулярністю мається на увазі не тільки кілька разів на день – а й кілька разів на тиждень.

За даними ВООЗ, загальне споживання трансжирних кислот на день не повинно перевищувати 1% від загального споживання калорій. Тобто при денному раціоні в 2000 калорій – норма трансжирів повинна бути не вище 2,2 г на добу.

Трансжири: де містяться, в яких продуктах

Лікар перерахував продукти з найбільшим вмістом трансжирів:

  • кондитерські вироби;
  • морозиво;
  • випічка;
  • маргарин або продукти, що з нього виготовлені;
  • смажена картопля (якщо вона довго готувалася у фритюрі).

Експерт закликає ні в якому разі не купувати продукти, на етикетці яких вказано вміст "частково гідрогенізованого рослинного жиру".

"Я б не радив купувати і вживати продукти, у складі яких є кулінарний кондитерський жир, тому що з високою ймовірністю це також трансжир. Раджу уникати оброблених продуктів, випічки", - уточнив Швець.

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здоров'я продукти харчування правильне харчування трансжири
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