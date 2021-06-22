Гриби-вбивці: у Дніпрі маленький хлопчик помер у муках від отруєння

Гриб / Emma Varley / flickr.com

У Дніпрі в обласній дитячій лікарні через отруєння грибами помер дев'ятирічний хлопчик. Про це розповів головний лікар медичного закладу Олексій Власов, повідомляє Наше місто.

За словами медика, хлопчика в обласну дитячу лікарню доставили з Новомосковської районної лікарні 17 червня. Він був у важкому стані через отруєння грибами.

"Нам розповіли, що гриби збирав батько дитини. Ймовірно, серед них була і бліда поганка, тому отруєння було дуже серйозне. Дитина була у важкому стані", - сказав Власов.

За словами лікаря, попри всі зусилля хлопчика не вдалося врятувати.

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Нагадаємо, раніше в селі Олександрівка Добрянської громади мати нагодувала чотирьох дітей супом з грибами. В результаті отруєння 5-річна дівчинка і 7-місячний хлопчик померли в лікарні.

Старшого хлопчика, який живе з бабусею і грибну юшку не їв, соцслужби тимчасово вилучили з родини.