Гриби-вбивці: у Дніпрі маленький хлопчик помер у муках від отруєння

Хлопчика в обласну дитячу лікарню доставили в Дніпро з Новомосковської районної лікарні ще 17 червня 2021 года - нажаль, вже у вкрай важкому стані.
У Дніпрі в обласній дитячій лікарні через отруєння грибами помер дев'ятирічний хлопчик. Про це розповів головний лікар медичного закладу Олексій Власов, повідомляє Наше місто.
За словами медика, хлопчика в обласну дитячу лікарню доставили з Новомосковської районної лікарні 17 червня. Він був у важкому стані через отруєння грибами.
"Нам розповіли, що гриби збирав батько дитини. Ймовірно, серед них була і бліда поганка, тому отруєння було дуже серйозне. Дитина була у важкому стані", - сказав Власов.
За словами лікаря, попри всі зусилля хлопчика не вдалося врятувати.
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Нагадаємо, раніше в селі Олександрівка Добрянської громади мати нагодувала чотирьох дітей супом з грибами. В результаті отруєння 5-річна дівчинка і 7-місячний хлопчик померли в лікарні.
Старшого хлопчика, який живе з бабусею і грибну юшку не їв, соцслужби тимчасово вилучили з родини.