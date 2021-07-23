Імунолог оцінив небезпеку бразильського штаму коронавірусу "Гамма" / GettyImages

Бразильський штам коронавірусу "Гамма" не такий небезпечний, як індійський варіант COVID-19. Про це заявив відомий вчений Вірусолог і імунолог Віталій Звєрєв у коментарі портал Лєнта.ру.

За словами фахівця, Бразильський штам найбільш схожий з британським. При цьому його мутації не настільки серйозні, як в Індійському варіанті, і вакцини повинні з ним впоратися. Вчений закликав не панікувати через виявлення нового варіанту патогена, оскільки ризик того, що він замінить варіанти, які вже циркулюють в Росії, малий.

"По ідеї нічого такого нового він не повинен принести ні в клініку, ні в діагностику, ні в лікування, ні в профілактику", - підсумував Звєрєв.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні присутній небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта. За словами керівника МОЗ Віктора Ляшка, через місяць-два він витіснить всі інші різновиди COVID-19.

Провідний інфекціоніст МОЗ, Заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам "Дельта" епідемія може накрити Україну за ніч.

З 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, тепер щеплення можуть зробити всі бажаючі. При цьому більше не потрібно записуватися на вакцинацію через портал або додаток "Дія".