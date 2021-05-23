Інфекціоніст назвав причину провальної вакцинації від коронавірусу в Україні

Андрій Александрін розповів, що потрібно змінити в процесі вакцинації українців.
Плани нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо вакцинації від коронавірусу навряд чи будуть виконані.
Як каже керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін, у нас існує ряд проблем.
"Я не особливо вірю (у плани вакцинувати 5 млн осіб до кінця літа – ред.), тому що у нас найголовніша проблема: досі системно – це якраз було завдання Віктора Ляшка, підготувати систему охорони здоров'я до масової вакцинопрофілактики – ми системно не створили безпечний процес. У нас досі вся вакцинація проходить виключно в лікувальних установах", - сказав інфекціоніст, передає Україна 24.
Александрін розповів, як необхідно проводити вакцинацію.
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"Нам потрібно виводити вакцинацію з лікувальних приміщень, щоб робити її безпечнішою для населення України. І на сьогоднішній день у нас просто розтягується процес у часі, тому що фізично немає вакцин в Україні. Те, що нам обіцяли, що у вихідні дні почнуть вакцинувати тих, хто зареєструвалися в "Дії " - цього зробити неможливо, тому що вакцини немає, і найголовніше, як медики кажуть: А хто буде вакцинувати? Тобто для медиків взагалі вихідних не залишили?", - сказав Александрін.
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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- В Україну прибула ще одна партія вакцини від коронавірусу Pfizer. Її доставили в аеропорт "Київ".
- 18 травня Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Зокрема, Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону, а Черкаська область стала"жовтою".
- Прийом анальгетиків і жарознижуючих препаратів (таких як парацетамол, Аспірин, Ібупрофен) після вакцинації від коронавірусу може негативно вплинути на формування антитіл. Цю закономірність виявили фахівці медичної школи Університету Дьюка в США.