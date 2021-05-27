Інфекціоніст попередила про всесвітню катастрофу через нову атаку коронавірусу

Голубовська розповіла про новий тип коронавірусу / УНІАН

Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.

За словами лікаря, зараз відбувається спад захворюваності, і досить серйозний: хворих набагато менше, але кількість смертей залишається досить високою - понад 200 на день. Це, звичайно, не по 500 смертей, як було, але важкувато.

На сьогодні Центр з контролю і профілактики захворювань США (СDС) виділяє три групи штамів коронавірусу:

перша група коронавірусів - дикий штам, який, як вони кажуть, представляє інтерес, і він мутує;

друга - група коронавірусів, які "представляють заклопотаність" - британський штам, бразильський і його різновиди, а також південноафриканський.

третя група коронавірусів - яких ще немає, але вони описані.

Індійський штам ще вивчається, його в список "викликають заклопотаність" не внесли. Відомо лише, що він легше передається, як і британський.

"Якщо вони з'являться, то це буде всесвітня катастрофа, тому що вони уникають антитіл і нашого лікування, в тому числі. Я думаю, що буде зростання захворюваності. Один з варіантів - середина літа, або осінь. Якщо не з'явиться якась нова мутація", - сказала Голубовська.

Для того щоб підготуватися до ситуації, на думку інфекціоніста, необхідно прибрати децентралізацію системи біологічної безпеки, повернувши організацію, подібну СЕС.

При цьому, інфекціоніст вважає, що локдауни нас не врятують.

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"Наприклад, карантин. Він повинен був бути жорстким і вводитися на самому початку епідемії. У розпал її це безглуздо. Природно, йдуть хвилі - підйоми і спади захворюваності природним шляхом. На цьому можна спекулювати. А на самому початку поширеність захворювання можна перервати", - резюмувала Голубовська.

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