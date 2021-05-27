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Інфекціоніст попередила про всесвітню катастрофу через нову атаку коронавірусу

27 травня 2021, 19:20
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Голубовська розповіла про ще одну групу коронавірусів.

Голубовська
Голубовська розповіла про новий тип коронавірусу / УНІАН

Відомий український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що існує ще одна група коронавірусів, які досі не циркулюють.

За словами лікаря, зараз відбувається спад захворюваності, і досить серйозний: хворих набагато менше, але кількість смертей залишається досить високою - понад 200 на день. Це, звичайно, не по 500 смертей, як було, але важкувато.

На сьогодні Центр з контролю і профілактики захворювань США (СDС) виділяє три групи штамів коронавірусу:

  • перша група коронавірусів - дикий штам, який, як вони кажуть, представляє інтерес, і він мутує;
  • друга - група коронавірусів, які "представляють заклопотаність" - британський штам, бразильський і його різновиди, а також південноафриканський.
  • третя група коронавірусів - яких ще немає, але вони описані.

Індійський штам ще вивчається, його в список "викликають заклопотаність" не внесли. Відомо лише, що він легше передається, як і британський.

"Якщо вони з'являться, то це буде всесвітня катастрофа, тому що вони уникають антитіл і нашого лікування, в тому числі. Я думаю, що буде зростання захворюваності. Один з варіантів - середина літа, або осінь. Якщо не з'явиться якась нова мутація", - сказала Голубовська.

Для того щоб підготуватися до ситуації, на думку інфекціоніста, необхідно прибрати децентралізацію системи біологічної безпеки, повернувши організацію, подібну СЕС.

При цьому, інфекціоніст вважає, що локдауни нас не врятують.

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"Наприклад, карантин. Він повинен був бути жорстким і вводитися на самому початку епідемії. У розпал її це безглуздо. Природно, йдуть хвилі - підйоми і спади захворюваності природним шляхом. На цьому можна спекулювати. А на самому початку поширеність захворювання можна перервати", - резюмувала Голубовська.

Пандемія у світі - про що раніше повідомляв Главред

  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що нещодавно зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19. За його словами, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.
  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.

Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальністю "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим коронавірусом. Автор понад 200 наукових праць.

коронавірус Ольга Голубовська
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