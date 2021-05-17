Інфекціоніст попередила українців про нову епідемію

Голубовська розповіла про ситуацію в Україні / УНІАН

Інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що в Україні через деякий час може спалахнути нова епідемія.

За її словами, вже зараз потрібно готувати більше фахівців, адже в країні критична ситуація в системі охорони здоров'я України.

"Чотири лабораторних центри (функціонували - ред.), решта були в стані ліквідації, деморалізований персонал! Що б ми робили, якби у нас була не в кожному обласному центрі лабораторія, а чотири на всю Україну?", - обурилася Голубовська.

За словами інфекціоніста, лікарі стикалися з тим, що зразки особливо небезпечних хвороб для досліджень їм радили возити за сотні кілометрів в машинах і питання на місцях не вирішувалися.

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"Це наша національна безпека! Як можна так легковажно ставитися?! Люди добрі, це наше з вами життя! Зараз ця пандемія закінчиться - через пару років буде нова!", - прогнозує Голубовська.

Інфекціоніст звернула увагу на важливість підготовки вузькопрофільних кадрів, і щоб в медичній системі працювали професіонали.

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