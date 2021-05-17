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Інфекціоніст попередила українців про нову епідемію

17 травня 2021, 19:02
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Голубовська озвучила нову медичну проблему.

Голубовська
Голубовська розповіла про ситуацію в Україні / УНІАН

Інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що в Україні через деякий час може спалахнути нова епідемія.

За її словами, вже зараз потрібно готувати більше фахівців, адже в країні критична ситуація в системі охорони здоров'я України.

"Чотири лабораторних центри (функціонували - ред.), решта були в стані ліквідації, деморалізований персонал! Що б ми робили, якби у нас була не в кожному обласному центрі лабораторія, а чотири на всю Україну?", - обурилася Голубовська.

За словами інфекціоніста, лікарі стикалися з тим, що зразки особливо небезпечних хвороб для досліджень їм радили возити за сотні кілометрів в машинах і питання на місцях не вирішувалися.

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"Це наша національна безпека! Як можна так легковажно ставитися?! Люди добрі, це наше з вами життя! Зараз ця пандемія закінчиться - через пару років буде нова!", - прогнозує Голубовська.

Інфекціоніст звернула увагу на важливість підготовки вузькопрофільних кадрів, і щоб в медичній системі працювали професіонали.

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Пандемія у світі - про що раніше повідомляв Главред:

  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що нещодавно зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19. За його словами, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.
  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.

Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальністю "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим коронавірусом. Автор понад 200 наукових праць.

епідемія Ольга Голубовська
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