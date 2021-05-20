Інфекціоніст розповіла правду про смертність від коронавірусу в Україні

Голубовська закликала більше не ображати українських лікарів.
Інфекціоніст міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила, що Україна не входить до списку країн, які є лідерами за кількістю летальних випадків від коронавірусу в світі.
Як розповіла медик в Facebook, дані представлені щодо кількості смертей на один мільйон населення в країні, з порталу Worldometers, де вказана світова статистика захворювань на коронавірус.
Також Голубовська закликала більше не ображати українських лікарів, яких звинувачують у смертності від коронавірусної хвороби.
"Це відповідь тим мерзотникам, які, залишивши нам повну розруху, безпрецедентний відтік кадрів, брешуть з трибуни, що ми лідируємо за смертністю від коронавірусу", - написала інфекціоніст.
читайте такожІнфекціоніст попередила українців про нову епідемію
Вона зазначила, що подібні вчинки ображають і тих медпрацівників, які дуже старалися, щоб високої смертності не було.
Ольга Голубовська додала, що Україна посідає 41 місце у світі за кількістю смертей від COVID-19 на 1 млн жителів (показник 1,124).
Пандемія у світі: про що раніше повідомляв Главред:
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що нещодавно зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19. За його словами, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемії COVID-19.
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.
Ольга Голубовська
Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальністю "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим коронавірусом. Автор понад 200 наукових праць.