Інфекціоніст розповіла правду про смертність від коронавірусу в Україні

Голубовська висловилася про смертність від коронавірусу в Україні / УНІАН

Інфекціоніст міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила, що Україна не входить до списку країн, які є лідерами за кількістю летальних випадків від коронавірусу в світі.

Як розповіла медик в Facebook, дані представлені щодо кількості смертей на один мільйон населення в країні, з порталу Worldometers, де вказана світова статистика захворювань на коронавірус.

Також Голубовська закликала більше не ображати українських лікарів, яких звинувачують у смертності від коронавірусної хвороби.

"Це відповідь тим мерзотникам, які, залишивши нам повну розруху, безпрецедентний відтік кадрів, брешуть з трибуни, що ми лідируємо за смертністю від коронавірусу", - написала інфекціоніст.

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Вона зазначила, що подібні вчинки ображають і тих медпрацівників, які дуже старалися, щоб високої смертності не було.

Ольга Голубовська додала, що Україна посідає 41 місце у світі за кількістю смертей від COVID-19 на 1 млн жителів (показник 1,124).

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