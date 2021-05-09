Дослідники відшукали ще одну причину виникнення раку у жінок

Рак / УНІАН

Американські вчені (Вашингтонський університет, місто Сент-Луїс) назвали нову причину виникнення ракової пухлини в кишківнику у жінок у віці до 50 років. Про це пише The Guardian.

За інформацією фахівців, у жінок, які випивали понад половину літра солодких напоїв в день, виявляли рак в два рази частіше, ніж у тих, хто випивав менше. В результаті жінкам рекомендовано утриматися від вживання таких напоїв.

Інші вчені в США, однак, вважають, що для підтвердження причини необхідні додаткові дослідження. Так, професор прикладної статистики Кевін МакКонвей пояснив, що дослідження засноване лише на шести випадках раку, виявлених в цій групі, поетом, на його думку, цього мало для подальших висновків.

"Потрібно врахувати й інші фактори, наприклад, вживання в їжу червоного м'яса, куріння і алкоголь, надмірна вага", - уклав він.

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