Відомий педіатр вказав на головну небезпеку зеленки

Комаровський розповів про зеленку / скріншот

Старше покоління звичайно ж пам'ятає, що раніше рани в обов'язковому порядку обробляли або йодом, або зеленкою.

У той же час, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський заявляє, що діамантова зелень до медицини не має абсолютно ніякого відношення, пише segodnya.

У всьому світі зеленка вже давно не використовується в зв'язку з тим, що не доведені її антисептичні властивості.

Педіатр переконаний в тому, що давно слід припинити виробництво і продаж зеленки. І навіть у випадку вітрянки вона не лікує. Мами, які мажуть при цій хворобі прищики зеленкою, помиляються: так робити не слід.

Більш того, зеленка висушує шкіру дитини аж до того, що можна отримати опік.

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Раньше лікар і педіатр Євген Комаровський розповів, за яких ранах і порізах потрібно негайно бігти до лікаря - в основному мова йде про серйозні пошкодження, що вимагають накладення швів, але в деяких випадках навіть маленька ранка - привід звернутися за медичною допомогою.

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Главред писав про те, що в школах необхідно скасувати уроки фізкультури, які існують в нинішньому вигляді, заявив відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.

Замість них для учнів потрібно ввести заняття спортом після уроків, підкреслив він. Лікар впевнений в тому, що учні повинні щодня мати по 40 хвилин фізичного навантаження.