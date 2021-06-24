Як коронавірус COVID-19 впливає на статеву систему - нове дослідження

Чергове дослідження вчених допомогло оперативно виявити новий удар по статевій системі чоловіків, який швидко завдають молекули коронавірусу COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2 може вражати чоловічу статеву систему. Про несподіваний наслідок COVID-19 повідомляється в статті, опублікованій в журналі Microorganisms. Вчені Техаського університету прийшли до вищевказаного висновку на основі експериментів з хом'яками.
Дослідники заразили коронавірусом золотих сирійських хом'ячків, які служать тваринною моделлю легкої форми COVID-19. Вірусна РНК була виявлена в зразках насінників через місяць після зараження, але будь-які гістопатологічні зміни виявлені не були. Експерименти на культурі живих тканин вперше продемонстрували, що в клітинах насінників відбувається реплікація SARS-CoV-2.
Результати дослідження підтверджують, що пошкодження насінників у чоловіків, що спостерігається у важких випадках COVID-19, можна частково пояснити прямою інфекцією SARS-CoV-2.
Хоча коронавірус є респіраторним вірусом, відомо, що він може викликати пошкодження і розвиток патологій поза легенями, в тому числі в статевих шляхах, знижуючи рівень тестостерону.
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Нагадаємо, раніше вчені з Вашингтонського університету з'ясували, чому коронавірус у чоловіків і літніх людей протікає з більш небезпечними симптомами, ніж у інших груп населення.
Британські вчені заявили, що чоловіки високого зросту хворіють коронавірусом у два рази частіше.
Крім того вчені з'ясували, що в умовах пандемії коронавірусу алопеція, з якою найчастіше стикаються чоловіки, може стати причиною смерті від COVID-19.