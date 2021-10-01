Як коронавірус здатний змінити зовнішність людини: відповідь лікаря

Як коронавірус впливає на зовнішність людини / Фото ua.depositphotos.com

У деяких людей, які захворіли на коронавірус, змінюється колір волосся, розповіла Тетяна Єгорова, трихолог і дерматовенеролог клініки NACFF, привівши кілька випадків зі своєї практики.

Одна з її пацієнток після коронавірусу почала ставати на два тони світліше, але структура волосся не змінилася, ефект був лише в кольорі. Лікар підкреслив, що механізм впливу коронавірусу на організм людини ще належить вивчати протягом декількох років.

COVID іноді викликає випадання волосся і облисіння нігтів. Поки що неможливо зробити наукові висновки про причини "коронавірусного" освітлення волосся, так як фахівці ще не мають відповідної статистикою.

Професор Юлія Галлямова, трихолог, підтвердила, що коронавірус може впливати на колір волосся, і припустила, що хвороба COVID-19 викликає "атаку імунної системи".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу впроваджувати не будуть.

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Влада, за його словами, має намір всіляко мотивувати громадян робити вакцинацію від коронавірусу.

"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це заборонено в нашій країні. Така обов'язковість", - заявив Шмигаль.