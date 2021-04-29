Як можна повернути собі нюх після коронавірусу - відповідь вчених

Як можна повернути собі нюх після коронавірусу / profmarilena / Flickr

Кращий спосіб відновити нюх проти коронавірусу - тренування носа за допомогою, як мінімум, чотирьох сильних запахів два рази на день. Про це повідомляє видання Science Alert з посиланням на результати проекту міжнародної групи дослідників.

Вчені прийшли до висновку, що втратили нюх пацієнти, які перехворіли COVID-19, не повинні використовувати кортикостероїдні препарати для повернення здатності відчувати запахи. Такі ліки можуть не спрацювати, оскільки вони зазвичай допомагають пацієнтам із закладеним носом або запаленням.

Однак при зараженні коронавірусом втрата нюху відбувається через ураження нервової системи, і попередні дослідження не продемонстрували дієвість таких препаратів. Крім того, застосування кортикостероїдів загрожує побічними ефектами, а нюх часто повертається спонтанно, без медикаментозної допомоги.

У той же час, кажуть вчені, нюх можна відновити швидше, якщо його тренувати, що підтверджено доказовою базою. Пацієнтам зазвичай радять використовувати для цього чотири джерела запахів: гвоздику, троянду, лимон і евкаліпт. Однак для досягнення кращих результатів запахи варто міняти кожні дванадцять тижнів.

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