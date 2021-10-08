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Як не захворіти на грип та ГРВІ: у Міндзраві дали дієві поради

8 жовтня 2021, 20:11

Важливо враховувати, що тимчасове пом'якшення або відчуття відсутності симптомів не є ознакою одужання хворого.

грип
Як уберегтися від грипу та ГРВІ / pixabay.com

Осінь - активна пора хвороб. Тому зараз навколо грипу, ГРВІ та COVID-19 існує безліч міфів. Щоб не захворіти, потрібно дотримуватися простих, а головне ефективних порад, повідомляє Центр громадського здоров'я України на сторінці в Facebook.

Яких порад слід дотримуватися

Так, щоб не захворіти потрібно дотримуватися найдієвіших порад і профілактики, а саме:

  • Необхідно частіше мити руки з милом, особливо після контакту з поручнями, дверними ручками, предметами загального використання. Або ж використовуйте антисептики на основі спирту;
  • Правильно носіть маску. Вона має повністю закривати рот і ніс;
  • Тепло одягайтеся і тримайте ноги в теплі. Важливо, що перегрів так само небезпечний, як і переохолодження;
  • Частіше провітрюйте приміщення і робіть вологе прибирання;
  • Уникайте контактів з хворими, так само і самі - залишайтеся вдома, якщо вам стало зле. Тримайте дистанцію з іншими не менше 1,5 м.
  • Вакцинуйтеся - це найефективніший метод профілактики захворювання і ускладнень;
  • Харчуйтеся збалансовано, будьте фізично активними і повноцінно спіть;
  • При перших ознаках респіраторного захворювання обов'язково звертайтеся до свого сімейного лікаря.

Основними симптомами грипу є:

  • Підвищена температура тіла;
  • Сльозотеча;
  • Біль в горлі;
  • Кашель;
  • Нежить;
  • Біль у м'язах.

Споконвіку використовуються народні засоби, пом'якшують симптоми грипу і сприяють загальній підтримці організму, наприклад, пиття теплої рідини у вигляді чаю з лимоном або листя, гілочок, ягід малини, смородини.

Важливо враховувати, що тимчасове пом'якшення або відчуття відсутності симптомів не є ознакою одужання хворого: необхідно продовжувати утримання від контактів зі здоровими людьми і лікування - аж до постійної відсутності симптомів.

viber
здоров'я грип ГРВІ
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