Як визначити швидке настання недоумства - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Проблеми зі слухом у дорослих можуть бути ознакою високого ризику виникнення недоумства. Як повідомляє видання Science Alert, до такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету (Великобританія) і Гамбурзького університету (Німеччина).

У дослідженні взяли участь понад 80 тисяч дорослих у віці старше 60 років. Виявилося, ті, у кого спостерігалися проблеми зі слухом в галасливій обстановці, мали досить великий ризик деменції в майбутньому. Однак погіршення слуху саме по собі не є симптомом деменції, а тільки сигналізує про її можливе настання, що дозволяє пацієнтам вжити заходів щодо профілактики когнітивних порушень.

Приблизно через 11 років у групі з 82 тисяч осіб у 1285 учасників розвинулося недоумство. У учасників з поганим слухом ризик розвитку деменції був майже в два рази вище, ніж у тих, у кого був хороший слух. Слух оцінювали за здатністю розрізняти слова на тлі білого шуму.

За словами вчених, Захист слуху за допомогою навушників і берушів, а також допомога людям у поліпшенні слуху за допомогою слухових апаратів потенційно може допомогти знизити потенційний фактор ризику деменції, від якої страждають мільйони людей у всьому світі.

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