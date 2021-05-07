Як харчові добавки впливають на тіла людей - відкриття вчених

Як харчові добавки впливають на тіла людей / Manfred Sommer / flickr.com

Прийом високої добової дози харчові добавки омега-3 рятує від таких негативних наслідків стресу, як прискорене старіння організму, зменшуючи пошкодження і посилюючи захист на клітинному рівні. До такого висновку прийшли вчені Університету штату Огайо (США). Результати їх дослідження опубліковані в журналі Molecular Psychiatry.

У дослідженні взяли участь 138 осіб середнього віку, які ведуть сидячий спосіб життя і страждають від надмірної ваги. Їх розділили на три групи, в двох з яких випробовувані протягом чотирьох місяців щодня отримували або 2,5 грама, або 1,25 грама поліненасичених жирних кислот омега-3, а в третій — плацебо. До і після курсу прийому харчових добавок учасники виконали соціальний стрес-тест Трієра (TSST), який полягає в тому, що кожен випробуваний проходить співбесіду, що складається з двох етапів: п'ятихвилинна самопрезентація перед журі та усна арифметична задача. TSST надійно збільшує у людини рівень біомаркерів стресу.

Омега-3 жирні кислоти поліпшували постстресову активність теломерази IL-10, яка в групі плацебо знижувалася на 24 і 26 відсотків відповідно.

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