Як правильно перебудувати організм після переведення годинників - МОЗ

Переведення годинників / pixabay

Найчастіше перехід на літній час, який в 2021 році відбувся 28 березня, дається непросто для організму. Про це повідомляють представники Центру громадського здоров'я МОЗ.

Медики дали поради українцям, як максимально корисно підготувати організм до переведення стрілок і в перші дні після нього - щоб уникнути проблем зі здоров'ям у майбутньому.

"У групах ризику люди, які мають психічні розлади або пов'язані з імунною системою захворювання. Перехід на літній або зимовий час може спровокувати проблеми з серцево-судинною системою і серцеві напади у людей, що мають до того схильність", ‒ повідомили в ЦОЗ.

За словами медиків, кожна клітина людського організму володіє внутрішніми біологічними годинами (їх називають ще циркадними). Вони спираються тривалість доби в 24 години і чергування світла і темряви.

"За кілька днів до і після переведення годинників нудно лягати спати хоч трохи, але раніше. І прокидатися раніше. Наприклад, можна кожен день "позбавляти" себе 20 хвилин сну. Так до дня переходу на літній час ваш організм вже буде готовий і біологічний годинник буде трохи переналаштований. Здоровий сон - важлива складова нашого здоров'я, тому не варто ігнорувати фактори, які можуть нашкодити йому", ‒ підсумував В ЦОЗ.

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