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Як подолати нічний апетит: дієтолог розкрила секрет

18 травня 2021, 03:02

Нічний апетит виникає через розсинхронізацію ритмів сну і харчування. Експерт розповіла, що робити, щоби нормалізувати свій біологічний годинник.

холодильник
Експерт розповіла, як перемогти нічний апетит / Фото pixaby

На годиннику вже близько півночі, а рука так і тягнеться за бутербродом або шоколадкою – ситуація, яка знайома всім. Дієтолог і нутриціолог Катерина Романова розповіла, як подолати нічний апетит і не набрати зайві кілограми через часті вечірньо-нічні походи до холодильника.

Експерт пояснила в Instagram, що нічний апетит виникає через розсинхронізацію ритмів сну і харчування. Романова розповіла, що робити, щоби нормалізувати свій біологічний годинник і позбавиться від нічного харчування.

Передусім, за її словами, потрібно почати снідати і обідати. Основний денний обсяг їжі повинен бути з 12.00 до 15.00. Вечеряти найкраще білками і клітковиною, час прийому їжі - до 19.00.

БІЛКИ: яйця, риба тріска, судак, камбала, горбуша, тунець, кета, нежирне м'ясо (відварне, запечене, на пару).

КЛІТКОВИНА: салати, ягоди, овочі. Овочі краще їсти у вигляді салатів (без термічної обробки).

Якщо хочеться їсти після вечері, дієтолог порадила їсти запечені яблука і пити трав'яні чаї.

читайте такожЯк схуднути на травах: дієтолог розкрила секрети"Запечені зелені яблука містять пектин, який є їжею для корисних бактерій. Також яблука багаті на клітковину, яка найкраще заповнює шлунок і дозволяє організму якомога довше залишатися ситим", - написала Романова.

І ще одна важлива порада: лягати спати потрібно до 23.00, сон повинен тривати не менше 8 годин.

"Через 2 тижні такого режиму ви забудете про нічні походи до холодильника", - резюмувала дієтолог.

Як повідомляв Главред, раніше дієтолог і нутриціолог Катерина Романова розповіла, які напої корисно пити на ніч, щоби схуднути.

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