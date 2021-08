Як приготувати найкориснішу ранкову каву: проста хитрість

Яка кава найкорисніша вранці / pixabay

Кава - це один з найбільш підбадьорливих напоїв. Особливо вранці часто ми любимо випити одну-дві чашечки кави, щоб швидко прокинутися. Але, варто задуматися над тим, щоб зробити його максимально смачним і корисним.

Безумовно, сьогодні існує безліч різних способів приготування "правильної" кави, але є простий метод, який зробить чашку ароматного напою незабутнім.

Каву можна перетворити в джерело різних вітамінів і мінералів, пише Eat This, Not That!.

Потрібно всього лише взяти хорошу каву і додати в неї цедру апельсина і мед.

Крім того, в каву можна додати приготоване своїми руками кокосове молоко.

Для цього треба змішати стружку кокоса з водою, дати їй настоятися 10 хвилин, а потім процідити і додати в напій.

Один з найпростіших способів посилити корисні властивості кави – додати в неї трохи кориці. Спеція має потужну протизапальну дію, знижує рівень цукру в крові і навіть допомагає позбутися від зайвого холестерину.

Однак фахівці відзначають, що кава повинна бути обов'язково свіжого помелу, не розчинна.

Також фахівці розповіли, що крім кави вранці можна пити японський чай або будь-який інший зелений чай. Такі напої не викликають нервозності і безсоння, оскільки в їх склад входить теанін, який нейтралізує негативні ефекти кофеїну.

