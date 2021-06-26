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Як врятувати черствий хліб: 7 дивовижних хитрощів

26 червня 2021, 23:02

Ці дивовижні хитрощі повинен знати кожен.

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Як зробити хліб хрустким / pixabay

Найпростіше блюдо - свіжий хліб з хрусткою скоринкою. Його запах діє запаморочливо, збуджуючи апетит і приємні емоції. Але що робити, якщо хліб підсох. Ці дивовижні хитрощі повинен знати кожен.

Дивно, але через всього пару годин, хліб стає самим посереднім продуктом і втрачає свої чарівні, апетитні властивості, а через добу ми вже називаємо його черствим.

Перш ніж викидати черствий хліб та інші хлібобулочні вироби, спробуйте знову зробити їх м'якими.

Як зробити черствий хліб хрустким:

  • Хліб потрібно покласти на деко, окропити водою і поставити в попередньо розігріту до температури 150 градусів духовку на 3-5 хвилин.
  • Буханець хліба нарізати на скибочки не більше 1 сантиметра в товщину. Скласти їх в сито або друшляк і помістити його на каструлю з водою. При цьому сито не повинно стосуватися води, між ними необхідно залишити зазор в кілька сантиметрів. Потім включити газ і, після того, як вода закипить, тримати хліб над парою протягом п'яти хвилин.
  • Покласти скибки хліба в мікрохвильову піч і виставити таймер на 10-60 секунд в залежності від обсягу і ступеня зачерствення хліба.
  • Хліб розрізати на шматки, опустити кожен в воду на 2-4 хвилини, в залежності від ступеня зачерствения хліба. Потім покласти їх на деко, поставити в духовку, розігріту до температури 158-160 градусів на 10-15 хвилин.
  • Якщо хліб не дуже черствий, його можна покласти в маленьку каструльку, закрити кришкою і поставити у велику каструлю, наповнену окропом. Тримати хліб в каструлі до тих пір, поки не охолоне вода.
  • Загорнути хліб у вологу паперову серветку, залишити на п'ять хвилин, після чого розгорнути і поставити в попередньо нагріту до температури 150 градусів духовку на 10-15 хвилин.
  • Покласти на деко лист вологого паперу, помістити на неї хліб, накрити його змоченою у воді серветкою і поставити на 3-5 хвилин в не сильно жарку духовку.

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Здоров'я - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше лікар попередила, який хліб небезпечний. Хліб шкідливий, якщо в ньому є грудочки, попередила медик.

Нагадаємо, президент Асоціації дієтологів України Олег Швець назвав приховану загрозу хліба. Експерт зазначив, що хліб є одним з основних джерел солі в раціоні людини, а українці їдять його без міри.

Також експерт розвіяла 5 міфів про білий хліб. Експерт з харчування і вчений-дієтолог Марія Сітелль підкреслила, що в суспільстві існує помилкова думка, що білий хліб робить більший вплив на здоров'я, ніж чорний.

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