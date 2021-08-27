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Як тютюновий дим впливає на здоров'я дітей: нове дослідження

27 серпня 2021, 23:58

Як заявили вчені, пасивне вдихання шкідливих речовин призводить до швидкого біологічного старіння.

куріння
Як куріння впливає на здоров'я дітей / pixabay

Вчені вперше досліджували вплив куріння та інших негативних факторів на дітей. Зокрема, пасивне вдихання шкідливих речовин призводить до швидкого біологічного старіння.

Про це заявили вчені, які вперше досліджували вплив куріння та інших негативних факторів на дітей.

Як пише Science Daily, під час вагітності і на самому початку життя дитини негативний вплив навколишнього середовища може безповоротно змінити метаболізм і фізіологію організму. Вдихання шкідливих речовин може прискорити процес біологічного старіння.

"На клітинному рівні старіння - це безперервний процес, який починається в ранньому віці і який можна виміряти завдяки так званим епігенетичним годинникам. Він дозволяє оцінити біологічний вік старший або молодший за хронологічний", - йдеться в повідомленні.

Міжнародна група дослідників проаналізувала вплив пасивного куріння на дітей на самому початку їхнього життя. Зокрема, вони використовували дані та спосіб життя 1 173 учасників. Загальний їх вік становив від 6 до 11 років.

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Тому фахівці виявили, що пасивне куріння вагітної жінки було пов'язано з прискоренням епігенетичне старіння майбутньої дитини. Відповідне негативний вплив зберігалося і в тому випадку, якщо дитина в ранньому дитинстві знаходився в контакті з курцями.

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Діти, що піддаються впливу пасивного куріння, на 50-100% частіше хворіють на гострі респіраторні хвороби. А серед дітей грудного віку вдихання вторинного тютюнового диму може викликати раптову смерть, у вагітних жінок — викидні або народження дітей з низькою масою тіла.

Як раніше повідомляли, нове дослідження показує, що електронні сигарети зі смаком шоколаду "особливо шкідливі" для легень.

Вчені виявили, що всі 10 випробуваних ароматів викликають певний рівень токсичності в клітинах, що вистилають легені, що в деяких випадках призводить до їх загибелі.

viber
сигареты
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