Як уберегти мозок від активного старіння клітин - вчені назвали способи

Як уберегти мозок від активного старіння клітин / Scott / Flickr

Шведські вчені встановили як мінімум сім способів уповільнити старіння мозку. Про це повідомляє місцеве видання Svenska Dagbladet.

За словами фахівців, на цей процес впливає спосіб життя, а незначні зміни в повсякденному режимі допоможуть поліпшити здоров'я мозку.

Як стверджує професор психології здоров'я (Гетеборзький університет) Магнус Ліндвалль, з віком поведінка все більше впливає на мозок. "Зазвичай говорять про три види стимуляції, корисні для мозку: фізична Стимуляція, Когнітивна стимуляція і соціальна Стимуляція", - сказав фахівець.

Для того щоб уповільнити процес старіння, в першу чергу необхідно більше рухатися. Існує велика кількість доказів того, що сидячий спосіб життя підсилює і примножує запальні процеси в організмі. Крім того, збільшується ризик розвитку деменції.

Далі - для продовження життя мозку необхідно багато і довго спати сон. Також на роботу нервових клітин і здатність мозку створювати нові клітини впливає раціон.

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