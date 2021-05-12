Як уберегти мозок від активного старіння клітин - вчені назвали способи

Виявляється, є все-таки надійні способи вберегти власний головний мозок, альфу і омегу організму, від зайвого і передчасного старіння його клітин.
Шведські вчені встановили як мінімум сім способів уповільнити старіння мозку. Про це повідомляє місцеве видання Svenska Dagbladet.
За словами фахівців, на цей процес впливає спосіб життя, а незначні зміни в повсякденному режимі допоможуть поліпшити здоров'я мозку.
Як стверджує професор психології здоров'я (Гетеборзький університет) Магнус Ліндвалль, з віком поведінка все більше впливає на мозок. "Зазвичай говорять про три види стимуляції, корисні для мозку: фізична Стимуляція, Когнітивна стимуляція і соціальна Стимуляція", - сказав фахівець.
Для того щоб уповільнити процес старіння, в першу чергу необхідно більше рухатися. Існує велика кількість доказів того, що сидячий спосіб життя підсилює і примножує запальні процеси в організмі. Крім того, збільшується ризик розвитку деменції.
Далі - для продовження життя мозку необхідно багато і довго спати сон. Також на роботу нервових клітин і здатність мозку створювати нові клітини впливає раціон.
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