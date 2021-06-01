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Як зменшити ознаки старіння - відповідь вчених

1 червня 2021, 03:02

Є спосіб повернути назад біологічний вік, виміряний по годинах ДНК Horvath 2013-стверджує команда американських і канадських генетиків.

Старіння
Як зменшити ознаки старіння / Angie Diep / flickr.com

Прості зміни в харчуванні і способі життя, включаючи поліпшення режиму сну, прийом пробіотиків і фізичні вправи, можуть зменшити ознаки біологічного старіння на три роки всього за вісім тижнів. Про це свідчать опубліковані на сторінках журналу Aging результати дослідження вчених дослідницького інституту Хельфготта при лабораторній підтримці Центру аналізу геному Єльського університету.

Генетики довели, що знайшли спосіб повернути назад біологічний вік, виміряний по годинах ДНК Horvath 2013 [епігенетичний годинник ДНК – це сукупність епігенетичних міток ДНК для визначення біологічного віку тканини, клітини або органу – Главред] більш ніж на три роки всього за вісім тижнів за допомогою дієти і способу життя.

Вчені провели клінічне дослідження серед 43 здорових дорослих чоловіків у віці від 50 до 72 років. Восьмитижнева програма включала дієту, сон, фізичні вправи і відпочинок, а також прийом пробіотиків і фітонутрієнтів. За підсумками спостереження, цей режим призвів до значимого зниження маркерів біологічного віку — більш ніж на три роки в порівнянні з контрольною групою без будь-яких змін в раціоні і житті.

Провідний епігенетик Моше Шиф, доктор філософії з Університету Макгілла і співавтор дослідження, додав, що УНІКАЛЬНІСТЬ експерименту в тому, що він показав природну, але керовану стратегію, спрямовану на систему метилювання нашого організму.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

Нове дослідження показало, що регулярне вживання білого рису безпосередньо пов'язане з підвищенням рівня цукру в крові.

Виявилося, що вживання білого рису значно збільшує ризик розвитку цукрового діабету - оскільки в процесі подрібнення і полірування рису пропадає значна частина поживних речовин (в першу чергу Вітамін B).

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