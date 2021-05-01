Як впливає зайва вага на тяжкість форми коронавірусу - відповідь вчених

Зайва вага / Robert Hathhorn / flickr.com

Британські вчені вивчили зв'язок між індексом маси тіла (ІМТ) і перебігом коронавірусної інфекції і прийшли до висновку, що зайва вага провокує ризики важкої форми захворювання COVID-19. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Фахівці вивчили в загальномедичній базі QResearch дані майже семи мільйонів британців, у яких COVID-19 виявили в період першої хвилі, яка спостерігалася в період з січня по квітень минулого року. Дослідники з'ясували, що люди з ІМТ вище 23 мали підвищені ризики важкої форми коронавірусу і смерті.

При цьому кожна наступна одиниця індексу збільшувала ймовірність госпіталізації на п'ять відсотків, а ризик лікування в інтенсивній терапії — на десять відсотків. Таким чином, навіть невелика зайва вага, незалежно від наявності у людини цукрового діабету, може привести до ускладнень.

Також Вчені встановили, що вплив надмірної ваги на ступінь тяжкості COVID-19 більшою мірою характерно для молодих пацієнтів у віці від 20 до 39 років. Ризик госпіталізації при коронавірусі в цій віковій групі зі збільшенням кожної одиниці ІМТ підвищується на 9%. У 40-59 років — на 8%, 60-79-на 4%, понад 80 - на 1%.

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