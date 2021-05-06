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Який зв'язок між групою крові і тягою до алкоголізму - відповідь вчених

6 травня 2021, 04:25

Колектив американських вчених в деталях з'ясував - чому і як саме виник взаємозв'язок між групою крові людини і його схильністю до алкоголю.

спиртне, алкоголь, горілка
Який зв'язок між групою крові і тягою до алкоголізму / УНІАН

Вчені з США провели дослідження серед американців і японців і виявили взаємозв'язок схильності до алкоголізму і групи крові. Про це пише портал Ізвєстія.

З'ясувалося, що більшість людей, які страждають алкоголізмом, мають II групу крові. Експерти рекомендували її власникам пити червоне вино в помірних кількостях - тільки в цьому випадку ефект, вироблений на організм, буде позитивним. Напій сприяє розчиненню холестеринових бляшок і поліпшенню роботи шлунково-кишкового тракту.

У той же час найбільш стійкими до надмірного вживання спиртних напоїв виявилися носії I групи крові.

Намагаючись встановити причини зловживання спиртним, вчені припустили, що на взаємозв'язок групи крові і схильності до алкоголізму можуть впливати особливості роботи надниркових залоз, що провокують недолік глюкози в крові. Стрес також може провокувати алкоголізм.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • До того вчені встановили - всього в організмі людини є три десятки генів, які відповідають за схильність до залежності від алкоголю (причому деякі з них безпосередньо пов'язані з поширенням психічних захворювань).
  • До того дослідники встановили, що всього в організмі людини є три десятки генів, які відповідають за схильність до залежності від алкоголю.
здоров'я спиртні напої
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